"Сейчас Украина проигрывает": комбат ВСУ назвал основные причины затягивания войны (видео)

По словам комбата третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Кухарчука, многие украинцы расслабились после освобождения Киевской области и не прикладывают должных усилий для приближения победы.

В настоящее время стратегически Украина проигрывает войну из-за расслабления и неадекватного восприятия ситуации обществом. Об этом заявил комбат третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук в интервью украинской журналистке Янине Соколовой.

Комбат подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения вся страна пришла в себя и была настроена на активное сопротивление врагу.

По мнению Кухарчука, ситуация кардинально изменилась после Киевской кампании и изгнания окупантов из-под столицы.

"Сразу после этого я заметил, что в СМИ массово начали появляться тезисы, что мы сражаемся с бомжами, что российская армия воевать не умеет, что победа будет через неделю-две, максимум месяц. Что сначала весной, потом летом, потом осенью, потом зимой, не уточняя, когда именно зимой, мы зайдем в Крым, что война в принципе победная. Таким образом люди были уложены в теплую ванну. Причины этого не знаю. У нас произошел сбой видения реальности. Создается впечатление, что все одели какие-то очки. А в России переломный момент не случился. Они начали понимать, что война не дастся им просто, поняли, что воевать придется долго", – считает Кухарчук.

Он выразил сомнение в том, что нашим противником являются "дегенераты", поскольку, по его мнению, если бы так было, Украина уже давно одержала бы победу над ними.

По мнению комбата, главное различие заключается в том, что Украина представляет собой демократическое общество, где мнение граждан имеет значение. В России же, по его словам, никому нет дела до мнения своих граждан, и никто не консультируется с ними о желании участвовать в военных действиях или нет.

"Поэтому они с каждым днем становятся сильнее, а мы проигрываем. У них эти процессы происходят, у них готовность общества гораздо выше, чем готовность нашего общества. И когда они говорят о ядерной бомбе, войне всех на всех, мне почему-то кажется, что они готовы к этим процессам", – добавил Кухарчук.

Он подчеркнул, что воевать должны все украинцы, или, по крайней мере, быть готовыми к этому.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 28 октября указано, что подразделения ВС РФ пытались отбить позиции, которые недавно потеряли под Вербовым. Попытки были неудачными, отметило командование.

Линия фронта между Работиным и Вербовым почти не меняется на онлайн-картах боевых действий. На картах можно увидеть фортификационные линии ВС РФ, но не ясно, где же именно бойцы Сил обороны заняли позиции, которые теперь отбивает враг.

Запорожская область

26 октября украинские военные с южного отрезка фронта рассказали о попадании по российскому ЗРК "Тор", стоимостью 60 млн долл. В тот же день удалось взорвать пушку "Тюльпан", которая угрожала оборонительным сооружениям ВСУ.

Напоминаем, боец Сил обороны проанализировал ситуацию под Авдеевкой в Донецкой области. Отметил, что здесь должна решиться осенняя наступательная компания ВС РФ. Между тем под Лиманом есть продвижение ВСУ: удалось отбросить врага от Сергеевки.