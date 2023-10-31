Военная помощь от США: Джонсон предложил новый пакет финансирования только для Израиля, — СМИ

По словам журналистов, Джонсон считает, что на помощь Иерусалиму нужно выделить 14,3 млрд долларов. Соответствующий проект закона уже внесен в Конгресс, однако инициатива столкнется с серьезным сопротивлением со стороны многих других законодателей.

Недавно избранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил новый пакет военной помощи только Израилю. Об этом пишет издание Politico.

По словам журналистов, Джонсон считает, что на помощь Иерусалиму нужно выделить 14,3 млрд долларов. Соответствующий проект закона уже внесен в Конгресс. Его, скорее всего, рассмотрят уже на этой неделе.

Издание пишет, что инициатива Джонсона может столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны многих других законодателей.

"Это ядовитая таблетка, и она бесполезна. Мы просто не собираемся действовать таким образом", — заявил председатель сенатского комитета по международным отношениям Бен Кардин.

Политик сказал, что он "оптимистичен" в отношении того, что Сенат сможет разработать свой собственный мегапакет, связывающий Израиль, Украину, Тайвань и финансирование границ.

Кроме того, как сообщается, лидер сенатского большинства Чак Шумер, представитель Демократической партии, а также лидер меньшинства Митч Макконнелл, представитель Республиканской партии, отдают предпочтение предложению президента Джо Байдена. Напомним, он предложил объединить помощь Израилю и Украине в один пакет.

Шумер сказал, что в Демократической партии считают, что всеми вопросами необходимо заниматься вместе. Речь идет не только об Украине и Израиле, но и о южной части Тихого океана, прочих вопросах.

"И очевидно, что подобная инициатива значительно затрудняет принятие", — прокомментировал он предложение Джонсона.

Напомним, республиканец Майк Джонсон, сторонник бывшего президента США Дональда Трампа, был избран спикером Конгресса 25 октября. Джонсон, известный своими крайне правыми и консервативными взглядами христианского толка, также играл важную роль в Конгрессе, где поддерживал попытки отменить результаты выборов 2020 года.