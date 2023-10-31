Мобилизация в Украине: могут ли работодатели вручить повестку

Кроме представителей ТЦК и СП, вручать повестки могут представители органа Службы безопасности Украины, подразделения Службы внешней разведки, органов местного самоуправления и некоторые другие категории, в том числе и работодатели.

Во время действия военного положения работодатели имеют право вручать повестки своим работникам. Об этом сообщила юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян в комментарии "РБК-Украина".

По ее словам, кроме представителей территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП), право вручать повестки имеют представители органа Службы безопасности Украины, подразделения Службы внешней разведки, органов местного самоуправления и некоторые другие категории.

Татьяна Козян заявила, что руководители предприятий могут вручать повестки. Также на них возлагается контроль за своевременное прибытие военнообязанного к месту, которое указано в повестке. Зато порядок такого контроля нигде не определен.

Она отметила, что работодатель может получить распоряжение от ТЦК и СП по оповещению военнообязанного о вызове, после чего он должен издать приказ о таком оповещении и под подпись довести его до сведения определенных лиц. Кроме этого, он должен вручить повестку о явке по вызову в ТЦК.

Юрист отметила, что работодатели несут административную ответственность за нарушение обязательств согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В частности, в случае такого нарушения во время военного положения предусмотрен штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 5100 до 8500 гривен.

"Решение о наложении штрафа за нарушение принимает руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки", — сказала Татьяна Козян.

Также работодатели должны:

проверять военно-учетные документы при приеме на работу и информировать о правилах ведения воинского учета под подпись;

брать военнообязанных на персональный воинский учет в течение пяти дней после трудоустройства;

сообщать ТЦК о принятии на работу или увольнении военнообязанного в течение семи дней и по требованию подавать сведения о нем, присылать обновленные учетные данные;

периодически сверять учетные данные, под подпись собирать военно-учетные документы и передавать в ТЦК;

подавать списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам или военкомату, ежегодно до 1 декабря;

сообщать работников о вызовах в ТЦК и обеспечивать своевременное прибытие;

информировать ТЦК о нарушителях воинского учета.

Напомним, юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян рассказала, что отказаться от получения повестки могут военнообязанные, которые имеют уважительные и конкретные причины.

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