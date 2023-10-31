"Усиление давления": Минобороны Британии объяснило, почему РФ сменила командующего на левом берегу

Генерал-полковник Михаил Теплинский имеет опыт командования операциями на юге. Он отвечал за "относительно успешный" отвод российских военных с правого берега Днепра в ноябре 2022 года, рассказали в британской разведке.

Назначение командующим группировки войск Российской Федерации "Днепр" на Херсонском направлении генерал-полковника Михаила Теплинского может свидетельствовать об усилении давления на российские силы, которые защищают эту территорию. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

"Назначение Теплинского, вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы, которые защищают территорию", — говорится в сообщении.

Британская разведка со ссылкой на росСМИ заявила, что заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, мог лично принять командование Днепровской группировкой войск РФ, тем самым сменив генерал-полковника Олега Макаревича. В Минобороны Британии отметили, что эта российская группировка отвечает за временно оккупированные районы Херсонской области, в том числе и левый берег Днепра.

Кроме этого, в этом районе активизировались боевые действия, ведь ВСУ пытаются восстановить контроль над левым берегом, который сейчас контролирует враг.

В Минобороны Великобритании отметили, что Михаила Теплинского, вероятно, уважают в Генштабе РФ. Также он имеет опыт командования операциями в этом регионе — он был офицером на месте, который отвечал за "относительно успешный" отвод российских военных с правого берега Днепра в ноябре 2022 года. Добавили, что приоритетной задачей для оккупантов в Украине, вероятно, остается отражение украинских атак через Днепр и удержание территории во временно оккупированной Херсонской области.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 30 октября рассказали, что украинские военные расширили зону контроля на левом берегу Херсонской области. ВСУ контролируют центральную часть Крынок, что в 30 километрах к востоку от Херсона и в двух километрах от реки Днепр.

25 октября в Министерстве обороны Великобритании заявили, что бои активизировали у берегов низовьев Днепра. В частности, украинские бойцы предоставили приоритет операциям в этом районе, строя небольшие плацдармы на левом берегу.