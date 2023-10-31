Санкций недостаточно: сколько БПЛА и ракет есть у оккупантов для зимних обстрелов, — УП

Оккупанты смогли восстановить производство некоторых ракет до довоенного уровня, поэтому сейчас у оккупантов накоплено около 700 ракет различных типов, утверждают журналисты.

Российская армия снова начинает обстреливать электростанции и объекты критической инфраструктуры. Сейчас у войск РФ есть сотни ракет и беспилотников. Об этом сообщает "Украинская правда".

В прошлом году РФ начала массированно обстреливать украинскую инфраструктуру с 10-11 октября, когда по Украине запустили более 80 крылатых и баллистических ракет. До этого первый удар по ТЭЦ состоялся в Харькове в сентябре 2022 года. Затем до 9 марта 2023 года произошло еще 14 массированных обстрелов, общее количество обстрелов ракетами составило примерно 1100.

По оценкам ГУР, по состоянию на конец августа 2023 года в арсенале РФ было 585 ракет с дальностью более 500 км:

270 "Искандеров";

140 "Калибров";

100 ракет по типу Х-101, Х-555 и Х-55;

75 аэробаллистических "Кинжал";

150 ракет Х-22.

Ежемесячно, по данным источников издания, РФ производит 100-120 дальнобойных ракет. В октябре 2023 года уже было выпущено 40 ракет по Украине, а в сентябре еще более 100. Еще одной опасностью является Shahed и ракеты С-300, С-400 и "Ониксы". Они не входят в статистику ГУР.

Поэтому по подсчетам издания, по состоянию на сейчас у оккупантов есть 700 ракет различных типов, а также около 7000 ракет от ЗРК С-300/С-400. Также оккупанты производят дроны-камикадзе Shahed, "Италмас" и "Ланцеты".

"Мы научились сбивать "Шахеды", но они все равно остаются непростой целью. Когда их летит много, они используют разные маршруты, прижимаются низко к земле, и поэтому их трудно доставать", — объясняет Игнат.

Напомним, утром 15 октября после атаки ВС РФ по Херсону в некоторых районах исчезла электроэнергия

Ночью 25 октября РФ нанесла удар неподалеку от Хмельницкой атомной электростанции.