Нашли в базе "Миротворца": в Узбекистане впервые осудили мужчину, который воевал против Украины

Следствие установило, что наемник в 2014-2015 годах участвовал в боях на Донбассе в подразделении так называемой "ДНР".

В Узбекистане впервые осудили мужчину за участие в войне против Украины. Его родственники утверждают, что он воевал на территории Украины. Об этом пишет издание "Настоящее время".

Суд в Узбекистане впервые вынес приговор по делу о наемничестве за участие в войне против Украины. Судили 38-летнего гражданина Узбекистана Ильдара Хайрулина. Он получил пять лет лишения свободы.

Родственники осужденного уверяют, что он не ездил в Украину, а в это время находился на территории РФ.

Следствие же установило другую информацию — Хайрулин в 2014-2015 годах участвовал в боях на Донбассе в подразделении так называемой "ДНР". В качестве доказательства следователи приводили профиль Ильдара Хайрулина на сайте "Миротворец", где публикуют данные оккупантов, воюющих против Украины.

Заключение экспертизы по портретизации подтвердило, что человек в военной форме и с оружием на фотографии в профиле "Миротворца" действительно Ильдар Хайрулин. Отмечается, что оккупант публиковал посты в сети о военных действиях в Украине.

Также в мобильном телефоне Хайрулина обнаружили скриншоты, которые указывают на то, что он воевал в Украине.

Мать осужденного Мадина Хайрулина в суде заявила, что в 2014 году она вместе с Ильдаром и его старшим братом находились в Татарстане. Они также прокомментировали фото в "Миротворце", мол, оно сделано в России, а автомат ненастоящий.

"Это не огнестрельное оружие, это — пневматическое оружие. Я не знаю, каким образом эта фотография оказалась на сайте "Миротворец". У следствия есть еще фото, несколько СМС-сообщений и показания еще двух свидетелей. Ильдар сказал, что не разговаривал с этими свидетелями. Один из них признался, что разговаривал с моим братом, будучи пьяным. А другой вообще отказался от своих показаний", — сказал родственник осужденного.

Семья Хайрулина намерена обжаловать приговор.

В "Миротворце" отреагировали на новость об осуждении экс-наемника из Узбекистана. Здесь считают распространенную ими информацию правдивой.

"Сначала они хвастались в соцсетях своим участием в убийстве украинцев. В то время в Украине, в 2014-2015 годах, еще царил хаос, правоохранительная система была разбалансирована, продолжался отток предателей, были обнажены целые отделы и департаменты. В это время Миротворец взялся за работу, чтобы помочь силовым структурам. Прит*рки начали зачищать следы, но было уже поздно", — говорится в сообщении.

Глава Государственной аудиторской службы Украины попала в базу "Миротворец". На платформе Аллу Басалаеву обвиняют в "осознанных действиях, направленных на снижение обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины в период действия военного положения".

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали начальника штаба 35 общевойсковой армии генерал-майора Сергея Горячева. В 2017 году он попал в базу "Миротворец" как российский военный преступник, который служил в 2014-2017 годах в составе российской оккупационной группировки войск на Донбассе.