Кадыров неожиданно встал на сторону Израиля на фоне беспорядков в Дагестане, — Newsweek

Резкие предупреждения главы Чечни последовали в ответ на антисемитские беспорядки, вспыхнувшие в аэропорту Махачкалы, когда сотни людей штурмовали аэропорт в Дагестане с палестинскими флагами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 31 октября, неожиданно встал на сторону Израиля, когда заявил, что участникам беспорядков следует стрелять в лоб. Об этом пишет Newsweek.

После беспорядков в Дагестане в ходе совещания с представителями МВД и Росгвардии он призвал силовиков немедленно задерживать зачинщиков беспорядков, а тем, кто не послушает после трех выстрелов в воздух, по его мнению, следует "выстрелить в лоб".

Сторонник президента РФ Владимира Путина руководит российской южной республикой с 2007 года, при этом основная часть населения Чечни исповедует ислам.

Его заявления в Telegram-канале были сделаны в ответ на антисемитские беспорядки, вспыхнувшие в аэропорту Махачкалы. Сотни людей штурмовали главный аэропорт в Дагестане, размахивая палестинскими флагами и, по сообщениям, искали израильских пассажиров.

Большая толпа собралась в аэропорту Махачкалы на фоне событий на Ближнем Востоке и после нападения боевиков ХАМАС из Сектора Газа, во время которого, по данным Associated Press, в Израиле погибли больше 1400 человек. AP отмечают, что в Газе погибло больше 8000 человек.

Путин намекал на то, что мог бы взять на себя роль посредника в ближневосточном конфликте, отмечают журналисты. Но после событий 7 октября сблизился с представителями ХАМАС, отмечается в публикации Carnegie Endowment for International Peace.

В свою очередь, Кадыров 10 октября выразил поддержку боевикам ХАМАС, заявив, что полностью поддерживает действия Палестины, т.к. считает, что их земли в свое время захватил Израиль.

Напомним, что ЕС и Египет решили отказаться от плана Израиля переселить палестинцев Сектора Газа. Официальный Каир отказался принимать палестинцев, хотя людей можно было бы переселить на полуостров, площадь которого в сотни раз больше сектора Газа.

Также сообщалось, что Нетаньяху категорически исключил прекращение огня до победы над ХАМАС.