"Ты видишь? Смотри!": полиция проверила, не пьяный ли военный с контузией (видео)

Возмущенный военнослужащий пообещал одному из патрульных, что будет просить о его мобилизации в свою роту. В ведомстве заявили, что процедура была добровольной.

Полицейские заставили проходить тест на опьянение военного, который получил контузию на фронте. Соответствующими кадрами 30 октября поделился военный с позывным "Штирлиц" и полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Знаю большое количество полицейских, которые воюют на передовой, но не отличить воина с контузией, задержать его и отправить его на задув... Ну как так... Ну почему?", — написал он.

Штефан выразил надежду, что руководство ведомства разберется с инцидентом и даст объяснения.

На обнародованном видео мужчина в военной форме эмоционально разговаривает с двумя патрульными, показывая им нулевые показатели на алкотестере.

"Видишь? Ты видишь? Смотри!", — говорит он одному из правоохранителей.

Военный рассказывает, что за кадром один из полицейских обещал ему получить повестку. Мужчина заверил, что они будут воевать на передовой вместе.

"Я буду очень просить, чтобы тебя отправили именно ко мне в роту", — добавляет защитник.

Реакция полиции

Инцидент 31 октября объяснила пресс-служба полиции Житомирской области. В публикации говорится, что правоохранители остановили машину из-за разворота в запрещенном месте.

"За рулем находился мужчина, у которого не было при себе водительского удостоверения. С целью проверки на состояние опьянения полицейские предложили ему пройти соответствующее обследование", — рассказали в ведомстве.

Пресс-служба подчеркнула, что мужчина согласился и прошел тестирование добровольно.

"Полицейские выполняли обязанности, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения и меры принуждения не применяли", — указано в посте.

В полиции добавили, что обследование на состояние опьянения — это процедура, которая официально устанавливает состояние водителя и подтверждает, что он может безопасно управлять машиной.

Публикация пресс-службы полиции от 31 октября Фото: Скриншот

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