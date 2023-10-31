Октябрьская жара для российских ТОС "Солнцепек": ВС РФ рискуют потерять их все, — эксперт

С начала летнего контрнаступления Сил обороны российские захватчики уже потеряли 11 тяжелых огнеметных систем. Только за октябрь — уже 5.

Армия ВС РФ благодаря Силам обороны может полностью остаться ТОС-1А "Солнцепек" на гусеничных шасси. Об этом сообщил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, украинские защитники начали все чаще ликвидировать это российское вооружение, особенно за последний месяц.

"Октябрьская жара для ТОС-1А "Солнцепек" продолжается. Верифицировано уничтожение очередного российского ТОС-1А "Солнцепек", по счету 14-го, подтвержденного документально, а согласно общим данным их уничтожено уже более 20 таких систем. Кроме того — это 11-я уничтоженная тяжелая огнеметная система с начала летнего наступления СОУ и 5-я только за октябрь", — отметил эксперт.

Он отметил, что такими темпами Россия рискует потерять в Украине все ТОС-1А на гусеничных шасси.

"Хорошо горят, вот только российские оккупационные войска начинают планово переходить на колесное шасси, а потому мы можем быть с вами свидетелями уничтожения последних экземпляров ТОС-1А на гусеничном шасси.", — написал он.

Напомним, что спецназовцы СБУ уничтожили FPV-дроном российский "Солнцепек". Еще раньше, отметил Стерненко, по такому же "солнцепеку" отработала 59-я бригада.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки, 14 октября, потеряли самолет Су-25, "Солнцепек" и БМПТ "Терминатор".