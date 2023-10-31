Бойцы ВСУ "засветили" на передовой редкую бронемашину БРЭМ-4 на базе БТР-4 (фото)

Эвакуационная машина БРЭМ-4 достаточно редкий гость в инфопространстве. Эксперты отмечают, что точное их количество неизвестно, но одна из них появилась в составе 92-й бригады ВСУ.

В сети появились фото очень редкой украинской бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-4, созданной на базе БТР-4Е. Как сообщили 31 октября обозреватели Defence Express, это настолько редкая машина, что упоминания о ней в открытых источниках можно посчитать на пальцах.

Отмечается, что фото опубликовала пресс-служба 92-й бригады ВСУ имени Ивана Сирко в честь Дня автомобилиста, который отмечался 27 октября. Ранее данная бронемашина "засветилась" весной 2023 года, во время боев на Востоке Украины против российских захватчиков, при этом также в составе 92-й бригады.

Вместе с тем точное количество БРЭМ-4 в рядах Вооруженных сил Украины неизвестно. Обозреватели пишут, что даже перед полномасштабным российским вторжением в открытом доступе такой информации нет. Известно лишь, что в 2021 году специалисты Харьковского конструкторского бюро машиностроения (ХКБМ) работали над партией в 17 машин типа БТР-4, из которых 15 "линейных", одна "командирская" и одна эвакуационная БРЭМ-4М.

Украинские бойцы на фоне бронемашины БРЭМ-4

На заднем фоне бронемашина БРЭМ-4

Кратко о БРЭМ-4М

Бронемашина БРЭМ-4М предназначена для выполнения задач по эвакуации поврежденной техники с поля боя, а также для землеройных и грузоподъемных работ. При этом данная машина используется в качестве вспомогательной во время полевого ремонта бронетехники — с ее помощью производят запуск двигателей обслуживаемых машин электрическим и пневматическим способами.

Масса бронемашины составляет 21 т, экипаж — 4 человека. БРЭМ-4М оснащена двигателем 3ТД-3А мощностью 500 л.с., который позволяет развивать до 100 км/ч по шоссе при запасе хода до 700 км.

Машина имеет в распоряжении кран грузоподъемностью до 3 т, а тяговое усилие лебедки составляет 6,8 т.

Ранее сообщалось, что на вооружении бригады Национальной гвардии Украины "Азов" состоят украинские бронетранспортеры БТР-4. Вероятно, это те машины, которые изготавливались по контракту для Ирака, однако он не был выполнен в полной мере и более 400 броневиков теперь служат украинским бойцам на передовой.