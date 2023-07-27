На вооружении бригады "Азов" НГУ заметили редкий БТР-4 (видео)

Еще в 2009 году Ирак заказывал у Украины поставку более 400 бронетранспортеров. Однако контракт не выполнили и часть машин вернули, вероятно, одна из них теперь служит "Азову".

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Бригада Национальной гвардии Украины "Азов" имеет на вооружении украинский БТР-4, который изготавливался под заказ Ирака. Видео с бронетранспортером опубликовал военный в TikTok.

В видеоролике БТР-4 передвигается на одном из направлений. Аналитики установили, что в кадре может быть БТР-4, который изготавливали для иракской армии. На нем также установлена одна из версий двигателя 3ТД. Его мощность составляет от 400 до 600 лошадиных сил. Также существует версия БТР-4 с немецким двигателем Deutz или итальянский Iveco Cursor.

Украинский бронетранспортер производился для нескольких стран, в частности для Ирака. В 2009 году "Укрспецэкспортер" подписал контракт с Ираком на поставку 420 БТРов. Однако его не удалось выполнить в полной мере. Проблемы начались сразу с первой партии. Машины поставили на 6 месяцев позже, чем должны были. Последняя партия из 42 БТР-4 была отправлена в порт Умм-Каср в 2013 году. Однако Ирак обнаружил трещины в корпусе и отказался принимать машины. Всю партию вернули в Украину. Вместо этого Ирак решил приобрести российские БТР-82. Украина позже нашла другого покупателя в Нигерии, но неизвестно, все ли БТР-4 были отправлены в африканскую страну.

Напомним, 24 июля в сети показали, как бойцы ВСУ тестируют украинский БТР-4МВ1, который существует в одном экземпляре.

Также 4 апреля бригада "Спартан" показали БТР-4Е для уничтожения оккупантов в Бахмуте.