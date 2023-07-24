Бойцы Нацгвардии проводят полевые испытания новой боевой машины пехоты БТР-4МВ1 (фото)

Машина отличается усиленной броней и гибкими возможностями в плане установки боевых модулей. Также технологические решения, примененные в БТР-4МВ1, соответствуют последним тенденциям развития вооружений стран НАТО.

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Бойцы Сил обороны Украины провели полевые испытания бронемашины отечественного производства последнего поколения — БТР-4МВ1 с формулой 8х8. Эта машина, используемая 5-й бригадой Национальной гвардии, представляет собой модернизированную версию БТР-4 модель с новыми системами вооружения и улучшенной броней, пишут обозреватели Army Recognition.

Особенностью машины является улучшенная броня — вместо штатных лобовых окон установлена монолитная бронеплита под острым углом, и новая рампа, расположенная в корме вместо обычных бронедверей.

"Разработка БТР-4МВ1 стала результатом сотрудничества с украинской армией с учетом ее боевого опыта на востоке Украины в 2014-2015 годах", — отметили эксперты.

Броня машины

За счет модульного подхода и применения рассредоточенной брони в БТР-4МВ1 был достигнут более высокий уровень защиты. Технологические решения, примененные в БТР-4МВ1, соответствовали последним тенденциям развития вооружений НАТО, а модульный подход к бронированию напоминал лучшие образцы бронетехники, используемые в странах Альянса, отметили эксперты.

Сообщается, что БТР-4МВ1 имеет защиту по всему периметру, эквивалентную уровню "3" по системе STANAG 4569 и обеспечивающую защиту от боеприпасов 7,62×54R на дистанции 30 м. Лобовая броня, классифицируемая как "3+", выдерживала попадание боеприпасов калибра 12,7×99 мм на той же дистанции.

Спереди и по бокам машины устанавливались броневые листы, способные обеспечить защиту от боеприпасов калибра до 25 мм, что классифицируется как 5-й уровень защиты. Кроме того конструкция бронемашины позволяет устанавливать дополнительной реактивной броней.

Боевые модули

Адаптация БТР-4МВ1 к выполнению различных задач — от патрулирования до использования в качестве десантной машины морской пехоты — стала возможной благодаря использованию боевых модулей, позволяющих менять вооружение машины.

Так в башне БМ-7 "Парус" размещались 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, 7,62-мм пулемет КТ-7,62, 30-мм автоматический гранатомет КБА-117 и две пусковые установки противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Барьер", что придавало машине большую универсальность и огневую мощь.

Ходовые характеристики

Бронемашина имеет колесную формулу 8х8 и оснащается дизельным двигателем Deutz BF6M 1015 CP мощностью 450 л.с. в паре с автоматической коробкой передач Allison. По трассе БТР-4МВ1 может разогнаться до 110 км в час, и так как машина сохранила амфибийные возможности, то способна преодолевать водные преграды со скоростью до 10 км в час.

"БТР-4МВ1 в ходе учений продемонстрировал стремление украинских военных повышать свою обороноспособность и испытывать отечественные образцы в реальных боевых условиях", — подытожили обозреватели.

Ранее мы писали о том, как украинская БТР-4МВ1 проходит обкатку в условиях реальных боев. Был и опубликованы редкие кадры изнутри машины, которые были сняты с места командира.