Бойцы показали уникальный БТР-4МВ1 изнутри, существующий в одном экземпляре (видео)

В 2017 году модернизация БТР-4 силами Харьковского конструкторского бюро не заинтересовала военных. Однако сейчас машина проходит обкатку в условиях реальных боев. МВ1 имеет ряд отличий от базовой версии.

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Украинский БТР-4МВ1 существует в единственном экземпляре, его экипаж показал кадры изнутри машины. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, передает Фокус.

В БТР-4МВ1 нет привычных окон для водителя, поэтому в машину установили набор камер. Они дают круговой обзор для членов экипажа в любое время суток. Механик-водитель управляет БТРом через камеру. Также бронетранспортер отличается высоким уровнем защиты.

Что известно о БТР-4МВ1?

Уникальность разработки в том, что ее делали на базе БТР-4 исходя из опыта ведения войны на Донбассе в 2014-2015 годах. Презентация разработки состоялась в 2017 году, а затем и на выставке "Зброя та безпека 2021". Украинскую армию разработка не заинтересовала. Поэтому Харьковское конструкторское бюро отправляло БТР-4МВ1 в Перу, надеясь побороться за контракт.

[ + – ] БТР-4МВ1 на выставке вооружения Фото: defence blog

БТР-4МВ1 помимо системы кругового осмотра имеет другую компоновку и дополнительную защиту. Разработчики отказались от окон в передней части машины, чтобы повысить защиту экипажа. На БТР также реализовали модульный подход в построении бронезащиты. Слои брони можно устанавливать в отдельные части.

Экипаж БТРа лучше защищен от подрыва на минах. В случае такого происшествия бойцы могут получить травмы хребта из-за мощности подрыва. Чтобы избежать такой проблемы инженеры установили ударопоглащающие кресла. Также экипаж получил новые средства для ведения огня от "Изюмского приборостроительного завода" — тепловизор, лазерный дальномер и цифровую систему управление огнем.

Несмотря на возросший вес до 25 тонн, характеристики БТР-4МВ1 не изменились. Максимальная скорость составляет 110 км/ч по шоссе и до 10 км/ч по воде.

Напомним, 8 июня СМИ впервые зафиксировали появление БТР-4МВ1 на поле боя. Его также применяли в ходе освобождения Харьковской области.

8 декабря 2017 года "Укроборонпром" заявил, что в Украине завершились испытания БТР-4МВ1.