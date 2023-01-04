Бійці показали унікальний БТР-4МВ1 зсередини, що існує в одному екземплярі (відео)

2017 року модернізація БТР-4 силами Харківського конструкторського бюро не зацікавила військових. Проте зараз машина проходить обкатку за умов реальних боїв. МВ1 має низку відмінностей від базової версії.

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Український БТР-4МВ1 існує у єдиному екземплярі, його екіпаж показав кадри зсередини машини. Відповідне відео опубліковане в соцмережах, передає Фокус.

У БТР-4МВ1 немає звичних вікон для водія, тому машину встановили набір камер. Вони пропонують круговий огляд для членів екіпажу в будь-який час доби. Механік-водій керує БТР через камеру. Також бронетранспортер вирізняється високим рівнем захисту.

Що відомо про БТР-4МВ1?

Унікальність розробки в тому, що її робили на базі БТР-4, виходячи з досвіду ведення війни на Донбасі у 2014-2015 роках. Презентація розробки відбулася у 2017 році, а потім і на виставці "Зброя та безпека 2021". Українську армію технологія не зацікавила. Тому Харківське конструкторське бюро відправляло БТР-4МВ1 до Перу, сподіваючись поборотися за контракт.

[ + – ] БТР-4МВ1 на виставці озброєння Фото: defence blog

БТР-4МВ1 крім системи кругового огляду має інше компонування та додатковий захист. Розробники відмовилися від вікон у передній частині машини, щоб підвищити захист екіпажу. На БТР також реалізували модульний підхід у побудові бронезахисту. Шари броні можна встановлювати окремі частини.

Екіпаж БТРу краще захищений від підриву на мінах. У разі такої події бійці можуть отримати травми хребта через потужність підриву. Щоб уникнути такої проблеми, інженери встановили ударопоглинаючі крісла. Також екіпаж отримав нові засоби для ведення вогню від "Ізюмського приладобудівного заводу" — тепловізор, лазерний далекомір та цифрову систему управління вогнем.

Попри зростання ваги до 25 тонн, характеристики БТР-4МВ1 не змінилися. Максимальна швидкість становить 110 км/год по шосе та до 10 км/год по воді.

Нагадаємо, 8 червня ЗМІ вперше зафіксували появу БТР-4МВ1 на полі бою. Його також застосовували під час звільнення Харківської області.

8 грудня 2017 року "Укроборонпром" заявив, що в Україні завершилися випробування БТР-4МВ1.