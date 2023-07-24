Бійці Нацгвардії проводять польові випробування нової бойової машини піхоти БТР-4МВ1 (фото)

Машина вирізняється посиленою бронею і гнучкими можливостями в плані встановлення бойових модулів. Також технологічні рішення, застосовані в БТР-4МВ1, відповідають останнім тенденціям розвитку озброєнь країн НАТО.

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Бійці Сил оборони України провели польові випробування бронемашини вітчизняного виробництва останнього покоління — БТР-4МВ1 з формулою 8х8. Ця машина, яка використовується 5-ю бригадою Національної гвардії, являє собою модернізовану версію БТР-4 модель з новими системами озброєння і поліпшеною бронею, пишуть оглядачі Army Recognition.

Особливістю машини є поліпшена броня — замість штатних лобових вікон встановлено монолітну бронеплиту під гострим кутом, і нову рампу, розташовану в кормі замість звичайних бронедверей.

"Розробка БТР-4МВ1 стала результатом співпраці з українською армією з урахуванням її бойового досвіду на сході України у 2014-2015 роках", — зазначили експерти.

Броня машини

За рахунок модульного підходу і застосування розосередженої броні в БТР-4МВ1 був досягнутий більш високий рівень захисту. Технологічні рішення, застосовані в БТР-4МВ1, відповідали останнім тенденціям розвитку озброєнь НАТО, а модульний підхід до бронювання нагадував найкращі зразки бронетехніки, що використовуються в країнах Альянсу, зазначили експерти.

Повідомляється, що БТР-4МВ1 має захист по всьому периметру, еквівалентний рівню "3" за системою STANAG 4569, що забезпечує захист від боєприпасів 7,62×54R на дистанції 30 м. Лобова броня, що класифікується як "3+", витримувала попадання боєприпасів калібру 12,7×99 мм на тій самій дистанції.

Спереду і з боків машини встановлювалися броньові листи, здатні забезпечити захист від боєприпасів калібру до 25 мм, що класифікується як 5-й рівень захисту. Крім того конструкція бронемашини дає змогу встановлювати додаткову реактивну броню.

Бойові модулі

Адаптація БТР-4МВ1 до виконання різних завдань — від патрулювання до використання як десантної машини морської піхоти — стала можливою завдяки використанню бойових модулів, що дають змогу змінювати озброєння машини.

Так, у башті БМ-7 "Парус" розміщувалися 30-мм автоматична гармата ЗТМ-1, 7,62-мм кулемет КТ-7,62, 30-мм автоматичний гранатомет КБА-117 і дві пускові установки протитанкових керованих ракет (ПТКР) "Бар'єр", що надавало машині більшої універсальності та вогневої потужності.

Ходові характеристики

Бронемашина має колісну формулу 8х8 і оснащується дизельним двигуном Deutz BF6M 1015 CP потужністю 450 к.с. в парі з автоматичною коробкою передач Allison. Трасою БТР-4МВ1 може розігнатися до 110 км на годину, і оскільки машина зберегла амфібійні можливості, то здатна долати водні перешкоди зі швидкістю до 10 км на годину.

"БТР-4МВ1 під час навчань продемонстрував прагнення українських військових підвищувати свою обороноздатність і випробовувати вітчизняні зразки в реальних бойових умовах", — підсумували оглядачі.

Раніше ми писали про те, як українська БТР-4МВ1 проходить обкатку в умовах реальних боїв. Були й опубліковані рідкісні кадри зсередини машини, які були зняті з місця командира.