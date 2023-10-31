Ракетное противостояние России и Украины: что ожидать зимой (диаграмма, инфографика)

По словам президента Украины Владимира Зеленского, этой зимой мы не только будем защищаться, но и отвечать.

Россия потратила на ракетные удары по Украине 22,8 миллиарда долларов и продолжает наращивать производственные мощности ракетной отрасли. Об этом сообщил Forbes.

В то же время, когда РФ увеличивала производство ракет и беспилотников, Украина активно готовила свою энергетическую сеть к новому зимнему периоду.

"В прошлом году украинская противовоздушная оборона только начинала осваивать первые образцы западных ПВО Iris-t и NASAMS, которые передали нам союзники. Об основном ЗРК Армии США Patriot, которые ВСУ получили только в марте 2023 года, приходилось только мечтать и над страной нависла угроза полного блэкаута", — пишет издание в собственном анализе ракетного противостояния в российско-украинской войне.

В течение более-менее спокойного периода Украина существенно повысила эффективность перехвата воздушных целей, которые запускает Россия. Однако угроза со стороны российских оккупантов никуда не делась. Более того, враг пытается наращивать свое производство и совершенствовать не только тактику обстрелов, но и само оружие.

Ракетная отрасль России — цифры и факты

С 24 февраля 2022 года Россия выпустила по территории Украины 3081 ракету общей стоимостью 22,8 миллиарда долларов.

По данным Министерства обороны Украины относительно запасов и производства российских ракет по состоянию на январь 2023 года, то в течение первых месяцев полномасштабной войны РФ производила в среднем около 50-60 ракет большой дальности в месяц. По последним оценкам Генштаба ВСУ, Россия увеличила объем производства в 2023 году до 100 ракет в месяц. Кроме того, у россиян остается около 120 старых советских ракет Х-22 и сотни ракет меньшей дальности Х-59, Х-31, С-300 и др.

Что касается ударных беспилотников Shahed-136/131, Россия существенно нарастила объемы их производства. Увеличила она и количество массированных ударов этими БПЛА по территории Украины. Только за сентябрь-октябрь 2023 года, по данным Командования Воздушных сил Украины, РФ использовала для воздушных ударов 865 дронов-камикадзе, что в 6 раз больше чем в 2022 году.

Эти "шахеды", по мнению военных аналитиков, представляют существенную угрозу. Несмотря на то, что около 80% их сбивают украинские ПВО, дроны все еще долетают до определенных целей. Так, только за последние два месяца 151 "шахед" смог попасть по зерновой инфраструктуре и гражданским объектам.

Сколько стоят России обстрелы населенных пунктов Украины

По оценкам Forbes, по состоянию на октябрь 2023 года Россия запустила по Украине столько ракет, что их стоимость равна почти половине размера всей военной помощи США Украине с 24 февраля 2022 года.

Однако, несмотря на невероятно высокую стоимость российских ракетных атак — примерно 0,5-1 миллиард в месяц, оккупанты вряд ли откажутся от ракетного террора. И это совершенно не зависит от того, будут ли такие атаки приносить существенный военный или даже экономический ущерб Украине.

Поэтому зимние месяцы, по мнению аналитиков, станут очередным испытанием для украинской системы противовоздушной обороны, энергетической и другой социальной инфраструктуры и гражданского населения.

Украинская ПВО — насколько она эффективна и качественна

В последнее время Силы ПВО ВСУ сделали просто "гиперпрыжок в качестве и эффективности работы", пишет Forbes. Если в сентябре 2022 года ПВО Украины сбивала около 20-30% ракет, то в апреле — июле 2023-го — почти 80-90%.

Однако российские оккупанты совершенствуют тактику ракетных ударов, делают атаки комбинированными и с запутанными маршрутами.

"Кроме противовоздушной обороны, важным приоритетом украинского правительства стала программа создания инженерной защиты энергетических объектов. В частности 9,74 миллиарда гривен было выделено на объекты укрытия энергетической инфраструктуры из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии", — отмечает Forbes.

Насколько эти меры будут эффективными, мы сможем увидеть уже этой зимой, подчеркивает издание.

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Но Украине есть чем ответить, отмечает Forbes.

"В этом году не только будем защищаться, но и отвечать", — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что власть готовится к ударам врага по энергетической инфраструктуре и напомнил несколько факторов, при которых Украина выстоит.

"Во-первых, это появление целой линейки дронов-камикадзе большой дальности (от 200 до 500 км). И хоть они не имеют большого разрушительного эффекта из-за малого веса заряда, но все же способны поражать открытые объекты — нефтебазы, склады боеприпасов, комплексы ПВО и др.", — акцентировал Forbes.

Во-вторых, Украине был передан целый ряд ракетного оружия. Из Британии и Франции поступили дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp. Для их применения удалось переоборудовать советские бомбардировщики Су-24. Последнее обновление украинского ракетного арсенала — американские кассетные ракеты М39 ATACMS дальностью 165 км.

В-третьих, ГККБ "Луч" в коллаборации также смогли начать производство модифицированных версий ракет "Ольха" и "Нептун", которые положительно зарекомендовали себя в первые месяцы большой войны. Кроме того, украинские силы начали использовать модифицированные ракеты С-200 для ударов по наземным целям.

Напомним, Фокус писал, что Украина и США работают над разработкой системы "гибридной ПВО". Специалисты хотят совместить западные ракеты класса "земля-воздух" с советским вооружением. Программа называется FrankenSAM, и ее запустили еще в конце 2022 года из-за просьбы Киева помочь в поиске ракет для "Буков".

В Генштабе ВСУ также сообщили, что ожидают поставки дополнительных систем ПВО. Соответствующий пакет военной помощи Украине должна объявить Великобритания. В армии предупредили, что зимой РФ "будет пытаться подорвать моральный дух украинского народа и разделить международное сообщество".