"Тактическое поражение": как отход ВСУ из Авдеевки может повлиять на Восточный фронт (видео, карта)

Российские оккупанты пытаются наступать на Авдеевском направлении. Майор запаса НГУ Алексей Гетьман объяснил, зачем это ВС РФ и что будет в случае отхода Сил обороны.

Цель наступления ВС РФ на Авдеевку — больше политическая, чем тактическая. Уход Сил обороны из города не повлиял бы на дальнейшее развитие событий на фронте. Об этом в эфире "Еспресо" 31 октября заявил майор запаса Нацгвардии и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Аналитики считают, что, даже если ВСУ придется выйти из Авдеевки, то существенно это на ход событий на войне и даже на Восточный фронт не повлияет", — отметил он.

Эксперт назвал Авдеевку "плацдармом для возможного наступления на Донецк". Военный объяснил, что из этого населенного пункта Силы обороны могут контролировать временно оккупированный Донецк.

Авдеевка на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

"Мы не бомбили Донецк, как русские говорят, восемь лет. Но и россияне не могли там ничего построить существенно военного, потому что понимали, что это под нашим огневым контролем", — подчеркнул Гетьман.

По его словам, уход ВСУ из Авдеевки существенно ничего бы не изменил. Эксперт напомнил, как похожую репутацию российские оккупанты выстраивали для Бахмута. Он отметил, что обещания врага о больших успехах не оправдались.

"Это тактическое поражение будет, тактический отход", — добавил майор запаса.

Напомним, Силы обороны отбили уже два российских штурма в районе Авдеевки. Один из защитников рассказал журналистам, что врагу удается захватить немного территории, после чего он теряет возможность идти дальше.

Руководитель Авдеевской горадминистрации Виталий Барабаш описывал ситуацию как сложную. По его словам, сейчас Авдеевский террикон — это серая зона.