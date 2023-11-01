Тревога длилась больше 6 часов: Россия провела массовую атаку на Украину дронами-камикадзе

За всю ночь российские БПЛА облетели Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Винницкую, Тернопольскую, Львовскую и другие области.

В ночь на 1 ноября российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Первая группа вражеских БПЛА была замечена еще в 21:42 31 октября, о чем сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Отмечается, что дроны двигались из Белгородской области РФ.

Уже в 23:37 стало известно о новой группе дронов. Жителей Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей предупредили об опасности. Также тревогу объявили в Сумской, Киевской и Хмельницкой областях.

В 00:04 Воздушные силы заявили, что группа ударных БПЛА находится в Хмельницкой области. Некоторые двигались в сторону Староконстантинова. Также несколько групп пролетали Кировоградскую область в направлении Умани. Кроме того, группы дронов двигались в Полтавской области в направлении Кременчуга.

Telegram-каналы сообщали о взрывах в Хмельницкой и Полтавской областях.

Уже в 00:09 об угрозе БПЛА предупредили жителей Тернопольской области, а в 02:59 тревогу объявили во Львовской области.

Об отбое воздушной тревоги в связи с налетом дронов-камикадзе Shahed объявили только в 04:40.

Напомним, в ВСУ рассказали, как плохая погода усложняет работу авиации ВС РФ. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, украинские защитники регулярно используют штормовые предупреждения в свою пользу, тем самым не давая противнику возможности продолжать террор.