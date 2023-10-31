Зажаты Силами обороны: в ВСУ рассказали, как плохая погода усложняет работу авиации ВС РФ

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, украинские защитники регулярно используют штормовые предупреждения в свою пользу, тем самым не давая противнику возможности продолжать террор.

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Украинские военные пытаются максимально использовать погодные условия в свою пользу, а это значительно усложняет работу для вражеской авиации. Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк телеканалу "Еспресо" 31 октября.

По ее словам, если в море объявлено штормовое предупреждение, то это значит, что корабельная группировка российских оккупантов не сможет выполнить поставленные задачи, а Силы обороны этому будут лишь способствовать.

"Корабельная группировка врага будет не только зажата Силами обороны в районе, который россияне обозначили для себя как безопасный, но и не будет иметь шансов из него выпрыгнуть. Такая погода не способствует активности вражеской авиации над Черным морем", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно спикер Сил обороны юга отметила, что мощный ветер вдоль Днепра, который можно считать штормовым, значительно влияет на планы ВС РФ. В результате, оккупанты не могут полноценно использовать разведывательные и ударные дроны-камикадзе.

"Если анализировать проведенную ночью ударную операцию со стороны россиян, ударно-дроновую атаку, то враг удивил нас. Только 2 "Шахеда" прорвались из-за штормовой погоды, которая не способствовала их использованию", — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, 31 октября сообщалось, что ВСУ имеют "неплохие результаты" на левобережье Херсонской области. По словам Натальи Гуменюк, Силы обороны заставили российскую армию оттянуть свои позиции на левом берегу.