Затиснуті Силами оборони: у ЗСУ розповіли, як погана погода ускладнює роботу авіації ЗС РФ

За словами речницi ОК "Південь" Наталії Гуменюк, українські захисники регулярно використовують штормові попередження на свою користь, тим самим не даючи противнику можливості продовжувати терор.

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Українські військові намагаються максимально використовувати погодні умови на свою користь, а це значно ускладнює роботу для ворожої авіації. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк телеканалу "Еспресо" 31 жовтня.

За її словами, якщо в морі оголошено штормове попередження, то це означає, що корабельне угруповання російських окупантів не зможе виконати поставлені завдання, а Сили оборони цьому лише сприятимуть.

"Корабельне угруповання ворога буде не тільки затиснуте Силами оборони в районі, який росіяни позначили для себе як безпечний, а й не матиме шансів із нього вистрибнути. Така погода не сприяє активності ворожої авіації над Чорним морем", — заявила Наталія Гуменюк.

Окремо речниця Сил оборони півдня зазначила, що потужний вітер уздовж Дніпра, який можна вважати штормовим, значно впливає на плани ЗС РФ. У результаті, окупанти не можуть повноцінно використовувати розвідувальні та ударні дрони-камікадзе.

"Якщо аналізувати проведену вночі ударну операцію з боку росіян, ударно-дронову атаку, то ворог здивував нас. Лише 2 "Шахеди" прорвалися через штормову погоду, яка не сприяла їхньому використанню", — підсумувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що ЗСУ мають "непогані результати" на лівобережжі Херсонської області. За словами Наталії Гуменюк, Сили оборони змусили російську армію відтягнути свої позиції на лівому березі.