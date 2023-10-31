"Вразлива сторона": у ЗСУ пояснили, чому Росія економить "Калібри" та ракети Х-101 (відео)

Зі слів речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ворог зосередився на точкових ударах через свої плани на майбутні атаки.

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ЗС РФ зменшили кількість атак по території України ракетами типів "Калібр" та Х-101. Це пояснюється тим, що попереду — холоди. Про задуми російських окупантів у ефірі телемарафону 31 жовтня розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Останнім часом вони не використовують ракети повітряного базування типу Х-101. Це означає, що виробництво їх триває, отже відбувається певне накопичення", — зазначила вона.

Також речниця нагадала, що протягом певного періоду російські війська не застосовують для своїх ударів ракети морського базування типу "Калібр". З її слів, країна-агресорка ще має запаси цього озброєння.

"Окрім того, ці самі ракетні удари, так звані точкові, ворог все ж час від часу застосовує. Зокрема, в останній час він робить акцент саме на балістичному озброєнні", — підкреслила Гуменюк.

Вона пояснила, що це свідчить про прагнення ворога тримати українців у напруженому стані. Так Росія готується до подальших масованих ракетних ударів.

"З настанням холодів буде більша потреба в енергетиці, і це буде вразлива сторона економіки", — пояснила представниця ОК "Південь".

Вона додала, що, цілком ймовірно, ЗС РФ атакуватимуть енергетичні об’єкти.

Нагадаємо, у ЗМІ підрахували, скільки ракет різних типів нині є у ЗС РФ. Станом на кінець серпня у ворожому арсеналі було 140 "Калібрів".

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