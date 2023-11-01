Приговор наемнику, воевавшему в Украине, чреват противостоянием Москвы и Центральной Азии, — ISW

По данным аналитиков, приговор 38-летнему Ильдару Хайруллину за участие в войне в Украине может привести к напряженности между Москвой и правительствами стран Центральной Азии. Кремль активно вербует выходцев из региона на войну.

Приговор, вынесенный гражданину Узбекистана за наемничество и участие в войне против Украины в рядах т.н. "ДНР", может усилить напряженность между Кремлем и правительствами стран Центральной Азии, так как российские власти активно рекрутируют мигрантов в воинские ряды. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 31 октября.

38-летний Ильдар Хайруллин стал первым гражданином Узбекистана, которого приговорили к тюремному заключению за участие в войне в Украине. Сообщается, что суд пришел к выводу о том, что мужчина служил в т.н. вооруженных силах "ДНР" в 2014-2015 годах.

Родственники осужденного, в свою очередь, утверждали, что он не участвовал в войне в Украине и в упомянутый период времени находился в России.

Напомним, что, по данным ЦНС, россияне привлекают наемников с Кубы для участия в передовых отрядах. Выходцев с Острова Свободы активно задействуют на Купянском направлении и в районе Бахмута, и Горловки.

Также сообщалось, что ВСУ в Авдеевке говорят о самых сложных боях с начала войны: в подразделении из 50 человек без ранений только 6.