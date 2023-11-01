Сбили 18 из 20 Shahed и ракету Х-59: ВС РФ атаковали инфраструктуру Украины, — Воздушные силы

По данным командования Воздушных сил, атакам также подверглись и военные объекты. Тревога длилась дольше трех часов, а последний дрон уничтожили в Хмельницкой области.

Ночью 1 ноября российские войска нанесли удар по объектам критически важной инфраструктуры и военным объектам Украины, для чего задействовали ударные беспилотники Shahed-136/131 и авиационную ракету Х-59. Об этом говорится в публикации Воздушных Сил в Telegram.

Сообщается, что ракета Х-59 и часть "шахедов" запускались из Курской области. Остальные вражеские БПЛА атаковали с юго-восточного направления — район города Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

"Во время ночной атаки в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Ударные БПЛА уничтожались по маршрутам следования тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями, а также мобильными огневыми группами", — отмечается в сообщении Воздушных Сил.

Воздушные силы Украины уничтожили ракету и 18 "шахедов"

В общей сложности были сбиты 18 из 20 дронов Shahed-136/131, уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

По данным мониторинговых групп, "шахеды" облетели несколько областей: пролетели пересечение Кировоградской и Винницкой в северо-западном направлении. При этом воздушная тревога из-за БПЛА длилась дольше трех часов. Последние из российских дронов сбили в Хмельницкой области.

Напомним, что, по данным ISW, Силы обороны не останавливают наступление под Бахмутом и в Запорожской области.

Также сообщалось, что, по информации НАТО, РФ планирует атаки на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой.