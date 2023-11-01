"Трагедия войны": Израиль подтвердил авиаудар по лагерю беженцев в Секторе Газа

Представитель ЦАХАЛ Ричард Гехт заявил, что целью израильской авиационной атаки был командир боевиков Ибрагим Биари.

Силы обороны Израиля подтвердили, что их истребители ударили по лагерю беженцев Джабалия в Секторе Газа. Это привело к гибели высокопоставленного командира ХАМАС. Об этом 1 ноября сообщает CNN.

Представитель ЦАХАЛ Ричард Гехт заявил, что целью израильской авиационной атаки был командир боевиков Ибрагим Биари. Его обвиняют в убийствах многих израильтян. По словам Биари командир скрывался среди гражданских в Газе.

Кроме того, удар привел к разрушению подземной инфраструктуры боевиков, а гибель гражданских в лагере беженцев представитель ЦАХАЛ назвал "трагедией войны".

Людей призвали эвакуироваться: детали

Также Гехта снова призвал гражданских в Секторе Газа эвакуироваться на юг анклава.

В ЦАХАЛ добавили, что в результате удара также были ликвидированы несколько других членов ХАМАСа.

Как сообщил генеральный директор Общества Красного Полумесяца Палестины, в результате атаки по Джабалии погибли 25 мирных жителей.

Напомним, издание Bild сообщило, что по данным ЦАХАЛ, во время нападения 7 октября на Израиль радикальные исламские террористы ХАМАС использовали оружие, произведенное в Северной Корее.

Ранее Reuters сообщили, что Израиль заявил во вторник, 31 октября, что силы ЦАХАЛ атаковали боевиков ХАМАС внутри обширной сети туннелей исламистов под Сектором Газа после того, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху отклонил призывы к прекращению боевых действий, чтобы облегчить гуманитарный кризис в палестинском анклаве.