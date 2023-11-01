Мешает авиация РФ: ВСУ имеют три плацдарма на левобережье Херсонщины, — эксперт

Украинские военные имеют возможность перебрасывать только живую силу, отметил эксперт. По его словам, пока не удалось наладить понтонную переправу через Днепр.

ВСУ имеют возможность перебрасывать новые силы на три плацдарма на левобережье Херсонщины. При этом возле села Крынки сложились особенно благоприятные условия, чтобы развернуть здесь ресурсы для дальнейшего продвижения вглубь территории, оккупированной ВС РФ. О ситуации с возможным наступлением Сил обороны на юге рассказали на портале "РБК-Украина".

Ситуацию на Херсонщине прокомментировали два военных эксперта: Владислав Селезнев и Александр Мусиенко. Оба уверены, что ВСУ имеют успехи на данном направлении и смогут их в дальнейшем развить.

Селезнев выделил три точки, где ВСУ, по его мнению, наладили переправу на левый берег Днепра:

неподалеку от автомобильного Антоновского моста возле Олешек;

неподалеку от железнодорожного моста в районе сел Песчановки и Поймы;

возле днепровских островов в районе села Крынки.

Плацдармы ВСУ на Херсонщине по состоянию на 1 ноября 2023 года Фото: DeepState

Эксперт отметил, что сейчас Силы обороны могут перебросить только живую силу — без бронетехники. Причина — река Конка, которая мешает продвижению тяжелых бронемашин. С другой стороны, эта же водная преграда мешает и противнику, подчеркнул Селезнев.

"Однако у него все же преимущество в авиационном компоненте, а это означает, что нашим морпехам на плацдармах будет очень трудно", — сказал он.

По словам Селезнева, украинские военные постоянно находятся под огнем российской авиации. Между тем на этой стороне украинским войскам пригодилась бы артиллерия, но ее пока не переправили, потому что не удалось навести понтонную переправу.

Местность возле села Крынки на Херсонщине Фото: Google maps

Мусиенко в свою очередь отметил, что боевые действия на Херсонщине могут стать ответом Генштаба ВСУ штурмам ВС РФ на востоке. Он уверен, что украинское командование воспользуется ситуацией возле Крынок и "там могут готовиться масштабные действия с форсированием Днепра и созданием площадки для продвижения вглубь вражеского тыла".

Контрнаступление ВСУ — детали ситуации на Херсонщине

Отметим, в отчете украинского командования, опубликованном утром 1 ноября, не упоминаются плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра. Только указывается, что бойцы ОСУВ "Одесса" наносят удары по тылам ВС РФ и уничтожают российскую артиллерию. В то же время начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк 30 октября заявила, что стоит придерживаться информационной гигиены и не сообщать о плацдармах, не подтвержденных Генштабом ВСУ.

Между тем аналитики Института изучения войны исследовали видео, опубликованное в сети бойцами Сил обороны и российскими военкорами. После этого сделали вывод, что плацдармы на левобережье Херсонщины действительно есть. В частности, 18 октября появились свидетельства о появлении бойцов ВСУ у Песчановки, а 25 октября — у Крынок.

Австрийский военный эксперт Том Купер уверен, что Силы обороны Украины собрали ударный кулак в начале лета 2023 года, чтобы наступать на позиции ВС РФ. И хоть наступление приостановил подрыв Каховской ГЭС, украинских ресурсов достаточно, чтобы открыть второй фронт на юге.

Напоминаем, бойцы Сил обороны показали удар по РСЗО "Град" ВС РФ: его подбили ночью, после того, как он отстрелялся по подконтрольной Украине территории. Кроме того, подразделение БПЛА "Мадьяра" уничтожили три БТР, которые спешили в направлении Крынок на Херсонщине.