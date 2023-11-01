ХАМАС имеет в арсенале подводный беспилотник Al-Asef: на что способна торпеда (видео)

Морской дрон сочетает в себе черты торпеды и подводного беспилотника. Он имеет ограниченный радиус действия и способен проходить под водой на небольшой глубине, но несмотря на это, эксперты предлагают относиться к этому оружию серьезно.

Палестинская группировка ХАМАС продемонстрировала рекламный видеоролик своей управляемой "торпеды" Al-Asef. Это оружие местного производства уже использовалось против множества израильских целей, однако теперь широкая публика впервые получила представление об оружии такого типа, состоящем на вооружении террористов. Об этом 1 ноября сообщили обозреватели Naval News.

Судя по всему, пишут авторы материала, это базовый полупогружной беспилотный подводный аппарат (UUV). В носовой части, вероятно, находится простейший ударный взрыватель для боеголовки небольшого размера, которая управляется камерой типа go-pro, установленной рядом с корпусом.

Корпус Al-Asef металлический. Возможно, он собран из баллонов из-под сжатого газа. Таким образом, это полупогружной беспилотный аппарат, который может проходить под водой на небольшой глубине, и речь о настоящем подводном беспилотнике не идет.

Сложной системы управления плавания в нем нет, поэтому глубина погружения, скорее всего, контролируется большими поверхностями в задней части. Гребной винт и кожух, возможно, сняты со старинного водолазного движителя (DPV).

Пока неясно используются ли в нем аккумуляторы для приведения в движение или двигатель внутреннего сгорания, однако судя по всему, аппарат оснащен таким же бензиновым двигателем, что и БПЛА.

На видео дрон спускают на воду четверо водолазов из палестинской бригады "Аль-Кассама". По неподтвержденным данным, аппарат был использован во время нападения на Израиль из Сектора Газа 7 октября 2023 года под руководством ХАМАС, которое получило название операции "Наводнение Аль-Акса". Судя по имеющимся видеоматериалам, было создано как минимум два таких орудия, но возможно и больше.

"Итак, ХАМАС предлагает свой вариант такого оружия — торпеду с ограниченным радиусом действия. Подобное оружие, которое сочетает в себе черты торпеды и подводного беспилотника, создано Ираном и Северной Кореей. Возможно, нечто подобное есть у ливанской "Хезболлы" и йеменского движения "Хути". Все это может оказать влияние", — отмечают эксперты, добавив, что в любом случае даже к такому аппарату, как Al-Asef, будут относиться серьезно.

Ранее сообщалось, что данным Армии обороны Израиля, боевики ХАМАС использовали оружие, произведенное в Северной Корее. Сообщалось, что оружие из КНДР составляет примерно 10% всего арсенала палестинских террористов.