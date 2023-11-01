При одном условии: Арестович заявил, что согласился бы не отвоевывать оккупированные территории (фото)

Экс-советник ОП поделился "предвыборной программой", в которой предложил не отвоевывать захваченные Россией регионы в случае вступления в НАТО. Также среди его предложений — разрешить мужчинам выезжать из Украины.

Бывший внештатный советник Офиса президента и блогер Алексей Арестович поделился своей "предвыборной программой". Об этом известно из его публикации в соцсетях от 1 ноября.

"Этот момент настал", — написал он.

Один из пунктов в обнародованном списке касается временно оккупированных территорий. Арестович согласен отказаться от отвоевывания захваченных ВС РФ земель, если Украину возьмут в НАТО.

"Предложение коллективному Западу — мы готовы к варианту Киссинджера — требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем", — говорится в "программе".

Также блогер предлагает ввести в Украине чрезвычайное положение в сферах экономики, нацбезопасности, энергетики и финансов.

"Цель — сокращение процедур, ускорение развития", — отметил он.

Арестович не забыл и о боевых действиях, предлагая войску стать в стратегическую оборону на фронте.

"Меняем кадровую политику в Силах обороны на человекоцентрическую: больше жизней сохранить, больше специалистов вырастить", — пояснил он.

Блогер предлагает изменить и систему мобилизации, в частности разрешить выезд за границу военнообязанным мужчинам.

"Вводим подготовку резервов на предупреждение и ротацию мобилизованных. Выпускаем мужчин за границу — с условием возвращения в случае призыва", — описал он.

Арестович предложил еще ряд реформ, в частности пенсионную и судебную. Он добавил, что "это для начала".

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Напомним, ранее блогер Алексей Арестович предлагал, чтобы военнообязанным мужчинам разрешили выезжать из Украины с определенными ограничениями. По его замыслу, украинцы должны были бы подписывать в ТЦК специальное обязательство о возвращении в случае призыва.

14 октября Алексей Арестович заявил, что Украина находится в "стратегическом тупике". По его словам, руководство государства настаивает на "ошибочной политике" и ведет народ "к катастрофе".