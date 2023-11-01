В РФ нашли применение наемникам ЧВК "Вагнер": в ЦНС рассказали, куда их отправят

Под Воронежем оккупанты оборудуют лагерь для будущих подразделений, куда войдут наемники ЧВК "Вагнер" и новобранцы, рассказали координаторы подполья.

Вооруженные силы Российской Федерации формируют новые подразделения Росгвардии для того, чтобы отправить их на временно оккупированные территории для проведения "контрдиверсионных мероприятий". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Оккупанты формируют новые подразделения Росгвардии для проведения "контрдиверсионных мероприятий" на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Координаторы подполья отметили, что под Воронежем (Россия) оборудуют лагерь для будущих подразделений, в состав которых войдут наемники частной военной компании "Вагнер" и новобранцы. В целом палаточный городок рассчитан на десять тысяч человек.

Центр национального сопротивления со ссылкой на данные местных заявил, что после 3 ноября бывшие наемники ЧВК и новобранцы должны начать прибывать на боевое слаживание и формирование новых подразделений. Их основной задачей станет выполнение противодиверсионных мероприятий на временно оккупированных территориях — в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, 30 октября стало известно, что ЧВК "Вагнер" стала подразделением Росгвардии, однако структура, порядок работы, командиры остались неизменными. ЧВК заключает контракт со всеми категориями наемников, в том числе и с иностранцами.

1 ноября росСМИ сообщили, что ЧВК "Вагнер" возобновила рекрутинг новобранцев, в частности в Перми и Новосибирске. В частности, предпочтение отдается тем, кто имеет боевой опыт. Руководителем ЧВК стал Павел Пригожин, сын основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.