"Будем повторять пока существует Израиль": в ХАМАС анонсировали новые атаки (видео)

Один из руководителей террористов свободно выступил на одном из арабских телеканалов, свидетельствует запись. Никто его не остановил, когда он говорил, что ХАМАС планирует и дальше "учить" Израиль.

Член Политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что террористы из сектора Газы будут повторять атаки на Израиль. Сообщил, что так будет до тех пор, пока существует эта страна. Заявление праворадикального исламиста опубликовал арабский телеканал Memri TV.

Отрывок цитаты Хадама разместили в Twitter телеканала. Указывается, что запись сделали 24 октября — через две недели после убийства 1400 человек во время атаки на Израиль.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что террористы будут атаковать "снова и снова". Цель нападений — "преподать Израилю урок".

"Мы будем повторять атаку 7 октября снова и снова, пока Израиль не будет уничтожен. Мы жертвы — все, что мы делаем, оправдано", — заявил он.

Война в Израиле — детали

Отметим, нападение террористов ХАМАС на Израиль состоялось утром 7 октября. В течение нескольких часов нападавшие проникли в несколько десятков израильских населенных пунктов, при этом убив почти полторы тысячи человек и захватив около 200 заложников.

После этого правительство Израиля объявило войну ХАМАС и заявило, что на территорию Сектора Газа войдет Армия обороны (ЦАХАЛ), чтобы уничтожить всех террористов. ЦАХАЛ начал наносить ракетные удары по штабам и складам БК на территории палестинского анклава. 28-30 октября стало известно о начале наземной операции: вперед двинулись колонны бронетехники.

Тем временем в ООН не смогли принять резолюцию, которая бы признавала право израильтян на самозащиту. Предложение США, которое содержало эти тезисы, заблокировали представители России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Израильский представитель в знак позора этого международного собрания надел звезду Давида.

Президент США Джо Байден планирует предоставлять Израилю пакет военной помощи в размере около 14 млрд долл. Кроме того, в Средиземное море отправили два авианосца, которые подкрепили самолетами с военным снаряжением.

Американские чиновники пытаются отыскать наиболее приемлемый способ урегулирования ситуации в Секторе Газа. Для этого разработали три варианта, причем согласно одному из них на территорию анклава могут ввести международных миротворцев.

Также в сети распространили еще один план: жителей Газы могли поселить на Синайском полуострове, который в 100 раз больше анклава. Однако Египет, которому принадлежит эта территория, с таким предложением не согласился.

Напоминаем, СМИ выяснили, что террористы ХАМАС обладают морским беспилотником, который могли использовать во время атаки 7 октября. Между тем стало известно, что американская разведка почти не следила за радикалами в Секторе Газа: не считала это приоритетной задачей.