"Беспрецедентная по масштабам схема": работникам ТЦК в Киеве объявили о подозрении (видео)

Чиновники помогли выехать по меньшей мере 100 мужчинам. Свои услуги они предлагали не только в Киевской области, но и в других регионах Украины.

В Киеве разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации, в которой были привлечены работники ТЦК и руководитель ВЛК одного из районов Киевской области. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

В бюро расследований рассказывают, что в незаконной схеме участвовали должностные лица девяти военкоматов преимущественно Киева и области и руководитель ВВК Макаровского района. Также незаконную деятельность помогали вести сообщники из других областей.

По данным следствия, организовал схему бывший начальник Киевского областного военного комиссариата. Под его руководством в военно-учетные документы уклонистов вносилась недостоверная информация о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

"Большинство документов оформлялось через районный ТЦК и СП Киевской области, но к схеме были привлечены представители еще по меньшей мере из 7 киевских районных военкоматов и одного на Закарпатье", — говорится в сообщении.

Также в пакет документов входили поддельные справки ВЛК, которые оформляли без прохождения мужчинами медосмотра. Среди прочего, подозреваемые предоставляли уклонистам советы и указания относительно мест, порядка и способа беспрепятственного выезда из Украины.

По имеющейся информации бюро, подозреваемые помогали мужчинам уклоняться от мобилизации во многих регионах Украины. Они распределили свои обязанности, поэтому часть работников ТЦК искала "клиентов", а другая оформляла документы. Для того чтобы не быть разоблаченными чиновники между собой не встречались.

По предварительной информации следствия, участники схемы помогли выехать из Украины по меньшей мере 100 уклонистам. Правоохранители сообщают о 40 задокументированных эпизодах получения денег. За свои услуги чиновники брали от 6 тыс. долл. до 10 тыс. долл. с одного человека.

Отмечается, что было проведено более 40 обысков по местам работы ТЦК и проживания подозреваемых в разных областях Украины. Была изъята документация и носители информации, подтверждающие незаконную деятельность. О подозрении сообщили организатору схемы и еще шести лицам.

Также в ТЦК где помогали уклонистам оформлять поддельные документы проверят все факты снятия с учета военнообязанных мужчин. В случае выявления фальсификаций будет решаться вопрос о восстановлении учредительных данных уклонистов в Электронном реестре военнообязанных.

Напомним, СБУ и ГБР проводят обыски у сообщников нардепа Дубинского, которого подозревают в организации незаконной переправки уклонистов через границу. По данным следствия, депутат использовал подконтрольную общественную организацию, через которую вносил уклонистов в систему "Шлях" якобы как волонтеров.

Кроме того, недавно ГБР завершило расследование в отношении командира одной из воинских частей на Николаевщине. Чиновник безосновательно насчитал своим подчиненным более 4,6 млн грн. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.