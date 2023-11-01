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Отпуска для военных: какие доступны и как их получить — разъяснения юристов

Татьяна Зарембо
Фото: АрміяInform | Согласно действующему законодательству военнослужащие всех категорий имеют право на отпуска

По информации юристов, если отпуск военным использован до завершения года, то отпускные деньги нужно будет вернуть за ту часть года, которая не отработана.

Сроки и процедуры предоставления отпусков для военных всех категорий во время военного положения регулируются принятым 30 июня 2023 года законопроектом Украины №9342. О его основных положениях рассказывают юристы компании MORIS Виталий Гуренко и Ростислав Соботник.

Какие виды отпусков доступны военным

Во время военного положения отпуска для военных регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

До принятия законопроекта №9342 срок отпуска военнослужащих был на 20 дней меньше. Однако предполагалось, что бойцы могут брать до 10 дней основного отпуска и до 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам.

Согласно законопроекту №9342 отпуска для кадровых и мобилизованных военных составляют:

  • основной отпуск — не более 30 дней в год. Предоставляется частями — не более 15 дней одновременно;
  • отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам — не более 10 дней;
  • отпуска военнослужащим-женщинам в связи с беременностью и родами;
  • отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В случае необходимости домашнего ухода — не более чем до достижения им шестилетнего возраста. Если оба родителя являются военнослужащими, такой отпуск предоставляется одному из них по их решению;
  • отпуска для лечения в связи с болезнью или для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) по заключению ВВК с сохранением денежного обеспечения. Продолжительность такого отпуска — от одного до четырех месяцев (кроме исключений). Лечение за границей не может превышать 12 месяцев подряд.

Кроме того, законодательным образом определены отпуска для других категорий военных:

  • военнослужащие срочной службы — 30 дней (не более 15 дней одновременно);
  • курсанты (слушатели) высших военных учебных заведений — каникулярный отпуск: зимний — не дольше 10 дней, летний — не дольше 20 дней.

Юристы обращают внимание, что использованное на дорогу время не учитывается в продолжительность отпуска. Оно учитывается отдельно и не может превышать двое суток в одну сторону.

Как оформить отпуск военному

Алгоритм получения военным отпуска следующий:

  • военнослужащий подает командиру подразделения рапорт о предоставлении отпуска;
  • рапорт, подписанный командиром подразделения, подается командиру воинской части через штаб;
  • издается приказ командиру воинской части о предоставлении ежегодных основных отпусков. Это происходит не позднее чем за две недели до установленного срока графиком отпусков.

Юристы отмечают, что военному, который отправляется в отпуск, выдают отпускной билет. Когда он добирается до места отпуска, военнослужащий должен стать на учет, а в конце отпуска — сняться с него.

"Отпуск может быть продлен в случае задержки на пути к месту проведения отпуска или невозможности выезда с места проведения отпуска вследствие непредвиденных препятствий в сообщении или из-за болезни военнослужащего. Это происходит на основании документов, удостоверенных должностными лицами", — отмечают специалисты.

Компенсация за неиспользованный отпуск

Компенсация предусматривается мобилизованным военным, которые увольняются или демобилизуются.

Законопроект №9638, вступивший в силу 5 октября этого года, внес изменения относительно компенсации неиспользованных дней отпуска. Согласно п. 10-1 ст. 14 закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", денежная компенсация выплачивается в год увольнения за неиспользованные дни:

  • ежегодного основного отпуска;
  • дополнительного отпуска;
  • дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;
  • специального дополнительного отпуска для участников боевых действий продолжительностью 14 дней, предусмотренного ст. 16-2 Закона Украины "Об отпусках".

Специалисты подчеркивают: военнослужащим срочной службы компенсация не предусмотрена.

Если военного уволили или демобилизовали до завершения года, а он уже использовал все дни отпуска, из его зарплаты вычитают сумму за ту часть года, которую он не отработал.

Согласно ст. 22 этого же закона в случае гибели или смерти военного компенсация за неиспользованные дни отпуска выплачивается членам его семьи. Если их нет, возмещение засчитывается в наследство.

Напомним, юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян рассказала, что, кроме представителей ТЦК и СП, вручать повестки могут работодатели.

Ранее сообщалось, что в ноябре повестки могут вручить не только военнообязанным мужчинам, но и женщинам, которые стали на воинский учет.