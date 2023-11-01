Кого могут уволить с военной службы в ноябре: основания

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября. Верховная Рада может продлить их срок действия после этой даты.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В результате чего основания для увольнения с военной службы отличаются от тех, которые действуют в мирное время. Фокус разбирался, кто из военных может уволиться со службы во время войны.

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" увольнение со службы в ВСУ во время военного стану может происходить в случае:

достижение предельного возраста пребывания на службе;

из-за вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы или лишения воинского звания;

признание военно-врачебной комиссией (ВВК) военного непригодным к службе по состоянию здоровья с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;

по семейным обстоятельствам.

В частности, уволиться с военной службы можно по следующим семейным обстоятельствам:

женщины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет;

воспитание военным, не состоящим в браке, ребенка до 18 лет;

содержание совершеннолетнего ребенка, который считается лицом с инвалидностью I или II группы;

необходимость постоянного ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены (мужа);

наличие мужа (жены) среди лиц с инвалидностью или одного из родителей (своих или жены/мужа) среди лиц с инвалидностью I или II группы;

осуществление опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным, осуществление постоянного ухода за собой с инвалидностью I или II группы или лица, признанного медико-социальной экспертной комиссией или врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения нуждающимся в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять уход;

наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитание ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, или ребенка, который получил тяжелую травму и нуждается в трансплантации органа, паллиативной помощи, что подтверждается документом, но которому не установлена инвалидность.

Согласно изменениям в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые были проголосованы в мае, уволиться со службы могут военные, у которых близкие родственники, а именно муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной брат или сестра, погибли или пропали без вести во время несения службы и сдерживания агрессии ВС РФ в Донецкой и Луганской областях и во время действия военного положения.

Как уволиться со службы мобилизованным и призванным резервистам

Мобилизованным и призванным резервистам уволиться со службы можно в случае:

наличия жены (мужа) с инвалидностью;

наличия одного из родителей (своих или жены/мужа), который считается лицом с инвалидностью I или II группы.

Как уволиться со службы срочникам

Без объявления о демобилизации уволить с военной службы можно в случае:

признание ВЛК непригодным к службе;

возникновение права на отсрочку или освобождение из-за изменения семейных обстоятельств;

вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы.

Напомним, юрист Татьяна Козян заявила, что во время действия военного положения повестки могут вручать работодатели. В частности, на них возлагается контроль за своевременное прибытие мужчины к месту, указанному в повестке.

Ранее сообщалось, что в ноябре некоторым женщинам могут вручить повестку. Речь идет о тех, кто стоит на воинском учете. Представители ТЦК и СП могут вручить три вида повесток.