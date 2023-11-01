Украинские морпехи получили еще 40 колесных бронемашин AMX-10RC (видео)

После первого опыта боевого применения бронемашины были размещены на второй линии БС. Однако в последнее время, пишут обозреватели, появились свидетельства повторного использования AMX-10RC на передовой.

37-я отдельная бригада морской пехоты Украины получила в свое распоряжение 40 французских колесных боевых разведывательных машин AMX-10RC. Эти пушечный бронеавтомобили были поставлены перед началом летнего контрнаступления ВСУ и принимали участие в боевых действиях на передовой. Об этом 1 ноября сообщили обозреватели Bulgarian Military.

Первое боевое применение машин AMX-10RC было не слишком удачными из-за недостатков в тактике развертывания, отметили эксперты. В результате чего они были развернуты на второй линии боевого соприкосновения.

Однако уже через несколько недель стали появляться свидетельства их повторного применения, в частности, при ведении непрямого огня. В прилагаемом видеоролике показана подготовка солдат 37-й отдельной бригады морской пехоты, в которой особое внимание уделяется французским механизированным машинам.

"Экипажи боевых разведывательных машин AMX-10RC 37 отдельной бригады морской пехоты оттачивают навыки по тактическому маневрированию. Слаженность действий экипажа и холодный ум — залог удачно выполненного боевого задания, говорит военнослужащий бригады "Француз", — говорится на странице морпехов в Facebook.

Кратко о пушечном бронеавтомобиле AMX-10RC

AMX-10RC, впервые представленный французской армии в 1981 году. Основным боевым вооружением машины является весьма точная 105-мм пушка F2 BK MECA L/47, дополненная универсальным 7,62-мм пулеметом NF1 или 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом M2HB для повышения огневой мощи. Для основного вооружения стандартный боекомплект составляет 38 снарядов, а для пулемета — 4000.

Центральным элементом бронемашины является дизельный двигатель Baudouin Model 6F11 SRX мощностью 280 л.с. Благодаря этому автомобиль может развивать скорость до 85 км/ч на асфальтированной поверхности и до 45 км/ч на бездорожье. В зависимости от конкретной комплектации масса автомобиля составляет от 15,8 до 22 т.

Что касается защиты, то здесь AMX-10RC не может похвастаться высокими характеристиками. Броня из алюминиевого сплава защищает от стрелкового оружия, а в лобовой проекции при условии добавления комплекта бронирования, она защищает от калибра 23 мм с расстояния 300 метров.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы называли французскую машину AMX-10RC "снайперской винтовкой". Защитники умело использовали сильные стороны техники — точную 105-мм пушку и высокую мобильность.