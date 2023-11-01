"Укрпочта" готова заплатить 65 миллионов за отправку SMS и сообщений в Viber (фото)

Стоимость одного извещения от "Укрпочты" составляет более 400 гривен. Госаудитслужба уже получила обращение, что такая государственная закупка "не актуальна".

31 октября "Укрпочта" начала открытые торги, касающиеся услуг по отправке извещений через SMS и Viber. За это компания готова заплатить более 65 миллионов гривен. Детали относительно тендера известны из его карточки на сайте для мониторинга государственных закупок Prozorro.

"Укрпочта" ищет фирму-исполнителя, которая предоставит услуги по передаче SMS и сообщений в мессенджере Viber. Ожидаемая стоимость составляет 65 718 840 гривен, то есть примерно 1,8 миллиона долларов.

Информация на сайте Prozorro Фото: Скриншот

Из карточки торгов известно, о каком количестве сообщений идет речь. "Укрпочта" ожидает, что будет отправлено 60 тысяч SMS и 90 тысяч сообщений в Viber. Срок предоставления услуг — 31 декабря 2024 года.

Информация на сайте Prozorro Фото: Скриншот

То есть цена одного извещения, точнее услуги по его отправке, составляет примерно 438 гривен.

Госаудитслужба уже получила обращение по поводу этого тендера.

"Выделение таких средств на передачу сообщений во время войны не актуально и может приравниваться к хищению государственного бюджета", — отметила автор Каневская О.О.

Ведомство еще не предоставило свой ответ.

Информация на сайте Prozorro Фото: Скриншот

Напомним, председатель Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что получал запрос на бронированный Mercedes. По его словам, "защищенную" машину просил командир местной воинской части.

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