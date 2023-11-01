"Война переходит на новый этап": Залужный назвал пять "ключей" к победе Украины

Россия понесла значительные потери, но продолжает сохранять за собой преимущество в вооружении. Главнокомандующий ВСУ рассказал о своих приоритетах, чтобы Украина могла противостоять врагу.

Война в Украине превращается в "позиционную", а значит перед миром возникают новые вызовы. Об этом говорится в эссе главнокомандующего Вооруженных сил (ВСУ) Валерия Залужного, опубликованном 1 ноября в The Economist.

"Война сейчас переходит на новый этап: то, что мы у военных называем "позиционной" войной статического и изнурительного боя", — заявил он.

Главнокомандующий объяснил, что это на пользу РФ, ведь страна-агрессор сможет восстановить свою военную мощь. В то же время для того, чтобы выйти из такого рода войны, ВСУ необходимы "ключевые военные возможности и технологии". Залужный перечислил пять основных пунктов.

Воздушная оборона

Эту составляющую военный назвал самой важной.

"Контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций", — подчеркнул он.

Военачальник рассказал, что в начале войны Украина имела 120 боевых самолетов, но пригодной к использованию была лишь треть из них. По его словам, ВВС РФ сохраняют "значительное преимущество" в воздухе и продолжают создавать новые ударные эскадрильи. Это повлияло и на контрнаступление Сил обороны.

Также главнокомандующий отметил важную роль беспилотников на фронте. Он объяснил, что БПЛА нужны для ударов с использованием приманок, чтобы перегрузить ПВО России, и для охоты на вражеские дроны.

Радиоэлектронная борьба

РЭБ Залужный назвал "ключом к победе в войне беспилотников".

Он рассказал, что за последнее десятилетие России удалось модернизировать свои силы РЭБ. В то же время 65% украинских платформ постановки помех, которыми обладали ВСУ в начале войны, были произведены еще во времена СССР.

Контрбатарейная борьба

Третьей задачей военачальник определил контрбатарейный огонь, а именно поражение артиллерии противника.

"В этой войне, как и в большинстве прошлых войн, артиллерийский и ракетный огонь составляет 60-80% всех военных задач. Когда в прошлом году мы впервые получили западное оружие, мы достаточно успешно обнаружили российскую артиллерию и поразили ее", — отметил Залужный.

Он объяснил, что эффективность этого оружия "резко снизилась", когда враг усовершенствовал свою РЭБ. Сейчас Украине удалось достичь паритета с Россией, имея меньшее количество оружия. Это возможно из-за его более высокой точности.

"Нам нужно создать наши локальные поля GPS — используя наземные антенны, а не только спутники — чтобы сделать наши снаряды с точным наведением более точными в условиях российского глушения. Нам нужно шире использовать беспилотники-камикадзе для ударов по российской артиллерии. И нам нужно, чтобы наши партнеры прислали нам более качественное артиллерийско-разведывательное оборудование, которое может выявлять российские пушки", — подчеркнул главнокомандующий.

Разминирование

Залужный рассказал, что в начале войны Украина имела ограниченное и устаревшее оборудование для разминирования. Однако даже западные поставки до сих пор не исправили ситуацию, ведь местами минные поля простираются на 20 километров.

"Когда мы прорываем минные поля, Россия быстро их пополняет, выпуская новые мины на расстоянии", — объяснил военачальник.

Мобилизация

Последним своим приоритетом главнокомандующий ВСУ назвал наращивание резервов.

"Россия не смогла использовать свое огромное преимущество в рабочей силе, потому что Владимир Путин обеспокоен тем, что всеобщая мобилизация может спровоцировать политический кризис, и потому, что Россия не может обучить и снарядить достаточно людей", — подчеркнул он.

Залужный объяснил, что возможности подготовки резервов у Украины также ограничены. Кроме того, он напомнил о риске ударов ВС РФ по тренировочным центрам.

"Мы вводим единый реестр призывников, должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на сборы или по мобилизации. Также мы вводим "боевую стажировку", которая предусматривает размещение новомобилизованного и обученного личного состава в опытных передовых подразделениях для его подготовки", — рассказал военный.

Он призвал не недооценивать Россию, которая понесла большие потери, но "в течение значительного времени" еще будет иметь преимущество в вооружении, технике и количестве снарядов.

"Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, значительно усовершенствованные средства электронной борьбы и контрбатарейной борьбы, новая минная технология и способность мобилизовать и тренировать больше резервов", — подытожил Залужный.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что боится начала в Украине Третьей мировой войны. Он призвал мир помочь остановить Россию, "пока не стало слишком поздно".

19 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил защитников на Авдеевском и Купянском направлениях. Он подчеркнул, что "нет простых участков фронта".