"Глубокого прорыва, скорее всего, не будет": Залужный признал, что война зашла в тупик, – СМИ

По мнению главнокомандующего ВСУ, для победы Киеву необходимо существенное преимущество в технологиях, так как РФ в разы превосходит Украину экономически и по количеству населения.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что ситуация на фронте зашла в тупик, для выхода из которого необходимо совершить большой технологический скачок. Об этом пишет The Economist 1 ноября.

"Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", — цитируют журналисты главнокомандующего ВСУ.

Валерий Залужный признал, что вопреки его предположениям, оккупантов не остановили большие потери живой силы. По его словам, ВС РФ потеряли в Украине по меньшей мере 150 000 солдат и в любой другой стране такие потери остановили бы войну, однако Владимир Путин ориентируется на мировые войны, в которых погибли миллионы людей.

Главнокомандующий считает, что войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Генерал отметил, что РФ в разы превосходит Украину в экономике и по количеству людей. По его мнению, ставку нужно делать на БПЛА, средства РЭБ, а также объединение всех уже существующих технических решений.

"Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое", — объяснил Залужный.

По оценкам Залужного, пока нет признаков того, что технологический прорыв близко. При этом он подчеркнул, что у Украины нет другого выбора, кроме как удерживать инициативу, продолжая контрнаступательные действия.

"Нам нужно искать это решение, нам нужно найти этот порох, быстро освоить его и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы", — сказал Залужный.

Напомним, 1 ноября СМИ опубликовали эссе Валерия Залужного, в котором говорится, что война в Украине превращается в "позиционную", а значит перед миром возникают новые вызовы.

Ранее, 19 октября Валерий Залужный посетил украинских военных на Авдеевском и Купянском направлениях. Главнокомандующий ВСУ отметил, что на войне нет простых участков фронта, однако есть те, где сложнее. На данный момент — это Авдеевка.