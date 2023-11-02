Готовятся к "мясным штурмам": ВС РФ планируют новую атаку на Авдеевку, – ISW

По мнению американских аналитиков, российские оккупанты стремятся компенсировать большие потери техники, понесенные под Авдеевкой.

Вооруженные силы Российской Федерации, вероятно, готовятся к еще одной волне наземных атак на позиции Сил обороны Украины в районе Авдеевки. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 1 ноября.

Аналитики указали на то, что связанный с Кремлем российский блогер заявил о существенном замедлении темпов атак ВС РФ к северу и югу от Авдеевки. По его словам, в этом районе российские войска активно наносят удары по украинским передовым позициям и ближним тылам.

"Российские силы, возможно, проводят кампанию по перехвату украинских объектов в районе Авдеевки, но этот сильный огонь, скорее всего, является воздушной и артиллерийской подготовкой к полю боя перед новой волной российских атак", — говорится в отчете.

Как отмечают авторы отчета, еще несколько российских военных блогеров считают нынешние действия ВС РФ "подготовительной поддержкой" к возможным будущим атакам.

Кроме того, спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун предупредил, что российские оккупанты готовятся к "мясным атакам" в районе Авдеевки и проводят тренировки для штурмовых подразделений "Шторм-З".

Американские аналитики полагают, что ВС РФ намерены перейти к лобовым атакам под руководством пехоты после артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать большие потери техники под Авдеевкой в октябре.

Напомним, что по данным ISW от 31 октября, российские войска продолжают преследовать свою основную текущую цель — захват оставшейся части Луганской области и продвижение в Харьковской и Донецкой с востока и севера соответственно.

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью от 1 ноября заявил, что РФ имеет достаточно сил и ресурсов для обороны, но не для наступления. Он отметил, что что россияне имеют большое количество войск, однако качество ВС РФ оставляет желать лучшего.