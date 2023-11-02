"Такую систему никто в мире еще не делал": военный эксперт рассказал о возможностях ПВО ВСУ

Украина и ее союзники вспомнили о старых проектах по адаптации советских ЗРК под западные ракеты, а Украина и США запустили программу FrankenSAM по созданию "гибридных" систем ПВО.

Украина увеличила количество комплексов ПВО в этом году в 2-2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Но этого все равно еще недостаточно, чтобы охватить всю страну, а война в Украине выявила необходимость многослойной ПВО. Об этом в эфире Украинского Радио сказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Он отметил, что ВС РФ накапливают ракеты для нанесения ударов зимой по объектам критической инфраструктуры.

"Примерно 20-25 ракет в месяц они еще имеют возможности производить. Между тем на Западе цикл производства одной зенитно-ракетной системы — 15-18 месяцев. Нам нужна многослойная ПВО", — сказал он.

По его словам, Украина и ее союзники вспомнили о старых проектах по адаптации советских ЗРК под западные ракеты, а Украина и США запустили программу FrankenSAM по созданию "гибридных" систем ПВО.

"Программа начала разрабатываться еще осенью прошлого года. Это вынужденный шаг. Потому что передавать новые западные образцы — практически уже нечего. Потому что большинство стран Запада не хочет уменьшать собственные оборонные возможности за счет того, чтобы передавать эти зенитно-ракетные комплексы. Стоит сказать, что это за комплексы? Это не только пусковая установка, но и радиолокационная станция, машина, которая заряжает. То есть это несколько элементов, которые должны работать и уже работают на противовоздушную оборону", — сказал Жирохов.

Он отметил, что нет универсальной зенитно-ракетной системы, которая бы защитила от всех угроз.

"Системы Patriot могут сбивать баллистические ракеты. Системы БУК С-300 могут сбивать самолеты и крылатые ракеты, достаточно условно. Системы малой дальности сбивают дроны. И это должно работать все вместе. Поэтому это непростая система подготовки, которая требует того, чтобы наши зенитчики были более-менее универсальны и могли работать по разным целям. Такую систему никто в мире еще не делал. Мы первопроходцы. Мы сами находим какие-то решения, которые усиливают ПВО", — сказал эксперт.

Он добавил, что уверен, что украинский опыт будут использовать в дальнейшем и западные страны.

"Если сравнивать с осенью 2022 года, то усиление системы ПВО Украины произошло в несколько раз. То есть в 2-2,5 раза комплексов и возможностей для ПВО стало больше. Сейчас нужно понять план врага, куда именно эти комплексы нужно передислоцировать, чтобы прикрыть те направления, куда российские агрессоры направят основные удары. Прикрыть всю территорию, конечно, очень и очень трудно, практически невозможно. Но нужно понять, куда они именно бьют и рассредоточить систему ПВО, чтобы максимально прикрыть всю территорию Украины", — сказал Михаил Жирохов.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об уничтожении 37 самолетов ВСУ и озвучил "приговор" F-16

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