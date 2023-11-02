F-35 против A-10: какой самолет оказался эффективнее в непосредственной поддержке с воздуха

Воздушные силы США рассекретили сравнительное испытание штурмовиков и истребителей в течение 119 часов, но основные вопросы остались не раскрытыми.

Американская армия рассекретила данные испытаний, которые происходили между 2018 и 2019 годом, между истребителем F-35 и штурмовиком A-10. Об этом сообщает The War Zone.

В рассекреченных документах показали данные по сравнениям истребителя F-35A и A-10 Warthrog, но данные были сильно отредактированы, что ставит больше вопросов, чем ответов во многих сферах. Даже если Воздушные силы могут и списать A-10 до конца десятилетия.

A-10 Warthog

Независимая некоммерческая организация POGO получила рассекреченную копию отчета через Закон о свободе информации. Документ был подготовлен Управлением директора по испытаниям и оценке Пентагона в феврале 2022 года. Сами сравнительные испытания проходили с апреля 2018 по март 2019.

Полет проводился только для требований Конгресса. Однако сразу становится непонятно, почему вообще понадобились тестирования, и почему их результаты не объявляют публично. Потому что по сути американские военные похоронили штурмовики A-10.

Истребитель F-35

Все испытательные полеты были осуществлены с авиабазы Эдвардс в Калифорнии и состояли из имитационных миссий. Сравнивались возможности проводить три набора миссий:

воздушная поддержка (CAS);

бортовое передовое воздушное управление (FACA);

боевой поиск и спасение (CSAR).

Способность A-10 и F-35 выполнять каждую из трех групп миссий оценивалась по разным факторам, но в отчете перечислены два критических показателя для каждого из них. Для CAS это было целевое время и время привлечения. Для FACA внимание сосредоточено на коротком времени и корреляции. Последний тип боя сосредоточен на показателях времени координации действий и времени восстановления.

Все имитационные полеты осуществлялись в условиях низкой и средней угрозы, высокого уровня угроз не было. Также в отчете ничего не говорится о радиоэлектронной борьбе. В целом испытания заняли 117 с половиной часов полета за 69 вылетов.

Основной проблемой отчета является в том, что в нем не указывается, какой из самолетов оказался лучше F-35 или A-10. Однако отмечается, что F-35A смог выполнить все три миссии. Об A-10 данных не указано.

Напомним, 28 июня в США начали выводить с авиабаз штурмовики A-10 Warthog.

10 марта сообщалось, что ВВС США хотят отказаться от А-10 через 6 лет.