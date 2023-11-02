"Интересно, что там произошло": из-под Работино ВС РФ вывели часть подразделений, — военный эксперт

По словам координатора группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российские оккупанты потеряли от 30 до 60% личного состава подразделений в районе Работино.

На Мелитопольском направлении в районе Работино оккупанты вывели часть подразделений. Причина этого — большие потери. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Часть подразделений 42-й МСД 58-й ОВА были отведены от Работино в связи с потерей боеспособности. Речь идет о подразделениях из состава 71-го и 291-го МСП", — проинформировал он.

Военный эксперт отметил, что классическая потеря боеспособности — это потери 30% от личного состава и техники. В российских реалиях потеря боеспособности — это потери 50%–60%. Тогда в целом осуществляют отвод таких подразделений.

"Обычно в российских оккупационных войсках компенсацию потерь осуществляют без вывода за пределы линии боевых столкновений. Интересно, что там случилось, что пришлось вот так выводить, да еще и из такой экстремальной зоны?" — задался вопросом Александр Коваленко.

Напомним, что ВС РФ жалуются на потери в Авдеевке, но закрепятся возле коксохима. Оккупанты утверждают, что контролируют террикон, продвинулись за железную дорогу и атакуют в направлении Степного.

Ранее сообщалось, что 1 ноября в СМИ писали, что ВС РФ проводят самое жестокое наступление за всю войну под Авдеевкой.