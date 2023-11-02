РФ может увеличить количество боевой авиации: Залужный назвал сроки

Из-за удачной работы украинской противовоздушной обороны, враг не чувствует покоя в воздухе. Российская авиация применяет воздушные средства преимущественно с больших дистанций, что приводит к снижению эффективности, рассказал главнокомандующий ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации могут увеличить количество авиации. Об этом он сообщил в эссе для журнала The Economist.

По его словам, по разным оценкам оккупанты могут нарастить количество самолетов путем построения новых эскадрилий штурмовой авиации уже до конца 2023 года.

Залужный отметил, что благодаря успешной работе украинской противовоздушной обороны враг не может получить полное господство в воздухе, даже несмотря на количественное и качественное преимущество россиян в авиации и ПВО. В результате оккупанты не чувствуют покоя в украинском небе, российская авиация старается не заходить в зону поражения украинской противовоздушной обороны и применяет воздушные средства преимущественно с больших дистанций, что приводит к снижению эффективности.

Он отметил, что на первый план выходят беспилотные летательные аппараты врага, на которых возложили значительную часть задач авиации по воздушной разведке и поражению.

Валерий Залужный добавил, что Россия потеряла большое количество самолетов с начала полномасштабной войны, тогда как потери систем ПВО врага превышают 550 штук.

Напомним, в этом же эссе Валерий Залужный сообщил, что война в Украине превращается в "позиционную". По его словам, это на пользу России, ведь таким образом ВС РФ смогут восстановить свою военную мощь.

Кроме этого, он считает, что ситуация на фронте зашла в тупик, тогда как для выхода нужно сделать большой технологический скачок. По его мнению, выиграть войну с помощью оружия прошлого поколения и устаревшими методами невозможно. Ставку нужно делать на дроны, средства РЭБ и объединение всех уже имеющихся технических решений, убежден он.