Территорию оцепили: в оккупированный Джанкой прибывают новые мобилизованные, — АТЕШ (фото)

По информации партизан, чтобы мобилизованные не бежали, оккупанты окружили территорию вокзала по обе стороны надземного пешеходного моста.

На территории временно оккупированного Крыма фиксируют прибытие новых российских мобилизованных. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

По данным движения сопротивления, среди новоприбывших большое количество бурятов, якутов, уйгуров и других представителей нацменьшинств Российской Федерации.

В оккупированный Джанкой прибывают российские мобилизованные В оккупированный Джанкой прибывают российские мобилизованные

Представители подполья добавляют, что мобилизованные военнослужащие ВС РФ ежедневно прибывают в Джанкой поездами и автобусами. Отмечают, что большинство из них — среднего возраста.

"Специальный транспорт забирает их, отвозя в военный городок возле аэродрома", — говорится в сообщении.

Территорию вокзала оккупанты оцепили по обе стороны надземного пешеходного моста. Все это происходит под наблюдением военной "полиции".

По данным партизан, в Джанкое закрыли проход на вокзал для гражданского населения.

Напомним, 17 октября в "Атэш" сообщили, что армия РФ, вероятно, боится успешного контрнаступления ВСУ в Крыму. По этой причине захватчики перебрасывают значительные ресурсы в Джанкой.

Напомним, 24 октября украинское подполье рассказало, что российские военные начали готовиться к обороне Евпатории во временно оккупированном Крыму. Партизаны обнаружили большое количество фортификационных сооружений врага — одиночные окопы, опорные пункты, укрепления из песка и бетона — вдоль береговой линии на участке дороги Р-25 Евпатория — Саки. Также "Атэш" зафиксировал сосредоточение военной техники ВС РФ.