"Накапливает ракеты": РФ готовится к новой волне ударов по энергетической инфраструктуре, — Данилов

По словам секретаря СНБО, возможность ударов по энергетическим объектам неоднократно рассматривалась на заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

Россия не оставит попыток повредить украинскую энергосистему и с наступлением холодов, вероятно, снова будет ударять по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Они будут пытаться сделать нам вред, соответственно будут пытаться попадать по объектам критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность. Мы максимально, насколько это возможно, готовимся в таких условиях к такому сценарию", — рассказал Данилов.

По его словам, возможность ударов по энергетическим объектам неоднократно рассматривалась на заседании Ставки Верховного главнокомандующего. Кроме того, этот вопрос будет рассматриваться и на ближайшем заседании.

Данилов пояснил, что на сегодня большинство объектов находится под контролем, а Украина продолжает получать от партнеров дополнительные средства противовоздушной обороны.

Кроме помощи партнеров, также проводится закупка ПВО за средства бюджета и продолжаются юридические процедуры по передаче нам систем противовоздушной обороны в аренду на определенный период.

Угроза массированных ракетных атак по энергоинфраструктуре

О том, что украинцам необходимо быть готовыми к продолжению атак на критические объекты инфраструктуры недавно сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Он заявил, что Россия накапливает ракеты, чтобы использовать их для ударов в зимний период.

Также в начале октября разведка Британии сообщала, что Россия увеличивает запасы ракет в преддверии новых мощных ударов по Украине в зимний период.

Среди прочего, выступая на 75-й сессии Северного Совета генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что нет никаких признаков того, что Россия планирует мир. Он сказал, что приближается новая зима и нужно ожидать новых атак на энергоснабжение и другую критическую инфраструктуру.

Напомним, 31 октября в Министерстве энергетики Украины заявили о готовности энергосистемы к зиме. Электроэнергию будут генерировать все энергоблоки АЭС, которые расположены на подконтрольной территории Украины. Также в резерве находятся дополнительные мощности.

Между тем нардеп Сергей Нагорняк заявил, что несмотря на вероятные атаки врага и возможные блэкауты украинцам не нужно выезжать за границу. Однако он предупредил, что зима может быть сложной, поэтому нужно подготовить свои дома.