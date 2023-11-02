В Германии создают гиперзвуковую противотанковую ракету: что известно об амбициозном проекте

Разработчик MBDA Germany хочет создать систему активной защиты, которая будет выпускать противоснаряды со скоростью до 8 Махов, чтобы перехватывать цели.

MBDA Germany изучает возможность создания реализации проекта по разработке новой гиперзвуковой ракеты, которые должны поддержать планы немецкой армии по получению гиперзвуковых технологий. Об этом сообщает Breaking Defense.

"Россия и Китай никогда не прекратят исследования гиперзвука, поэтому думать о гиперзвуке имеет смысл", — говорит директор по будущим системам MBDA Дирк Цимпер.

Он представил будущие гиперзвуковые ракеты как будущее для глубокого удара, но и заметил, что такие разработки могут подойти и в случае уничтожения бронетехники в малом радиусе действия. Компания рассматривает возможность создать гиперзвуковую противотанковую ракету, которая будет работать через системы активной защиты машины.

Цимпер отказался говорить, есть ли уже демонстратор технологий, но добавил, что скорость может достигать как минимум 5 Махов (около 6125 км/ч). Также MBDA Germany не исключает, что они будут сотрудничать с Ramjet, чтобы достичь еще большей скорости до 6-7 Махов (7350-8400 км/ч).

"Следующим шагом будет испытание двигателя и головки самонаведения, способных выдерживать [гиперзвуковые] условия окружающей среды. На такой скорости маневренность достаточно сложная", — пояснил спикер.

Для этого планируют сделать ракетное топливо с динитрамидом аммония. Оно должно быть готово через 2 года дочерней компанией Bayern Chemie. Пока неизвестно, будут ли подключать другие подразделения компании MBDA во Франции, Германии, Италии, Испании или Великобритании. Обычно между ними существуют определенные ограничения.

Кроме этого Дирк Цимпер заявил, что не считает российскую ракету Х-47М2 "Кинжал" настоящей гиперзвуковой ракетой из-за ограниченности маневра. Однако "Авангард" и китайский Dongfeng-17 он называет настоящей гиперзвуковой разработкой.

Напомним, 18 октября в Японии успешно протестировали рекотрон на морской платформе, который запускает снаряды на гиперзвуковой скорости.

29 сентября в ЕС сообщили, что "рейлган" превосходит все ожидания. Он будет запускать артснаряды на гиперзвуковых скоростях.