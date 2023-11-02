Больше маневров: западные эксперты назвали средства для прорыва ВСУ российской обороны

Обозреватель Джон Феррари отметил, что в украинской армии необходимо создать бронетанковые дивизии, состоящих из бригад танков и БМП, артиллерийской бригады, бригады материально-технического обеспечения, а также инженерных подразделений и ПВО.

Война в Украине зашла в тупик и перешла в фазу битвы на истощение по сценарию Первой мировой войны. Одна из причин заключается в том, что западные союзники не предоставили достаточно средств, позволяющие вести маневренную войну. Такое мнение высказал военный обозреватель Джон Феррари в материале Defence News.

"Для того чтобы вести эту войну, Украина должна уметь стрелять, двигаться и общаться. Несмотря на нехватку боеприпасов, НАТО предоставляет Украине возможность стрелять, даже если с учетом уровня расходов требуется все больше снарядов и ракет", — пишет эксперт.

По его словам, украинские войска хорошо обеспечены средствами связи — тот же Starlink. Однако чего не хватает, так это достаточно мобильных средств для быстрых войсковых маневров.

Феррари приводит в пример армию США, которая имеет такие формирования, как бронетанковые дивизии. Они состоят из трех-четырех маневренных бригад танков и боевых машин пехоты, артиллерийской бригады, бригады материально-технического обеспечения и еще одной бригады других средств обеспечения — инженерных, сигнальных и ПВО.

Эксперт приходит к выводу, что украинской армии тоже необходимы аналогичные соединения, однако для их создания уйдет немало времени. И даже если Конгресс США выделит запрашиваемое президентом Джо Байденом финансирование передача необходимого оборудования и создания таких дивизий займет несколько лет.

"Если говорить более конкретно, то армия должна передать Украине технику в количестве одной дивизии Количество техники в дивизии — это не какая-то произвольная цифра. Она напрямую связана с текущей численностью армии, которая испытывает трудности с поддержанием структуры из-за того, что переживает один из самых тяжелых кризисов мобилизации", — отметил Феррари, намекая на нехватку личного состава в рядах ВСУ.

В заключение эксперт подчеркнул, что для будущего успеха украинского контрнаступления США должны передать Украине вооружение и технику стоимостью в одну дивизию. В долгосрочной перспективе это будет небольшая цена за то, чтобы помочь украинцам победить российских захватчиков, подытожил Феррари.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в интервью The Economist 1 ноября заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, а для победы Киеву необходимо существенное преимущество в технологиях.