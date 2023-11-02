Непомерно высокие цены: Украина закупает у партнеров оружие в тридорога, — Import Genius

В отчете компании говорится о двух случаях швейцарского импорта — "Украинская броня" закупила 645 тысяч винтовочных патронов швейцарского производства, на смотря на женевский запрет поставлять в другие страны любое вооружение.

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Украина закупает у партнеров оружие по непомерно высоким ценам. Более того, согласно данным американской компании Import Genius, украинская сторона умудрилась получить швейцарские боеприпасы вопреки женевскому запрету на подобные поставки. Об этом 1 ноября сообщили в Defence One.

Обозреватели пишут, что известно о двух сделках о закупке швейцарских боеприпасов для Украины несмотря на ограничения, а другой импорт вооружения был поставлен по завышенным ценам.

"Это наглядно демонстрирует отчаянную охоту Киева за средствами оборонны для борьбы с российскими захватчиками", — говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что только в июле украинские предприятия импортировали с заводов в Восточной Европе боеприпасы, в том числе советской разработки, на сумму не менее $346 067 021. При этом эти сделки не связаны с миллиардами долларов военной помощи, предоставляемой США и другими странами, поддерживающими Украину.

В обход запрету

Документы свидетельствуют как минимум о двух случаях импорта Украиной боеприпасов швейцарского производства: компания "Украинская броня" получила 500 000 винтовочных патронов .308 Winchester (7,62×51 мм НАТО) и 145 000 снайперских патронов .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм). По данным Import Genius, боеприпасы произведены швейцарской компанией SwissP Defence.

"Патроны были поставлены польским импортером UMO компании "Украинская броня" — частному оборонному предприятию, которое, по некоторым данным, является одним из крупнейших частных поставщиков украинских вооруженных сил", — уточнили обозреватели.

Однако винтовочные боеприпасы швейцарского производства — это лишь небольшая часть огромного количества товаров оборонного назначения, которые Украина закупает у оружейных компаний и сторонних торговцев оружием.

Оружие в тридорога

Среди других поставок — продажа 50 бронетранспортеров M113B AIFV из Бельгии, которые впоследствии были замечены на поле боя. Продажа была оформлена 50 отдельными импортными декларациями. Причем управление поставками осуществляла компания Global Military Products, являющаяся сторонним продавцом оружия. Эта же компания из Флориды поставила на Украину оружия и боеприпасов на сотни миллионов долларов, работая как напрямую с Киевом, так и в качестве подрядчика правительства США.

Между тем обозреватели обратили внимание, что основатель Global Military Products был задержан ФБР за обсуждением взяточничества в рамках прекращенного дела о коррупции.

Потребность Украины в боевых машинах, особенно в условиях подготовки к контрнаступлению в середине 2023 также привела к тому, что в июле для нужд ВСУ было закуплено 30 боевых машин пехоты M113A3 несколькими партиями у частного американского дилера International Parts Supply Corporation.

Среди других основных источников: Румыния — $22 млн, Чехия $20 млн, Турция — $22 млн и Болгария — $90 млн.

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Такие закупки зачастую обходятся в непомерно высокую сумму, в отличие от оружия, поставляемого бесплатно в качестве военной помощи США и их союзникам, подчеркнули обозреватели.

Например, 5 июля Украина получила от болгарского производителя оружия через Польское агентство стратегических резервов 1000 единиц152-мм снарядов. В документах указана сумма одного боеприпаса — $3 тыс. По мнению экспертов, это примерно втрое больше, чем платит за снаряд Россия.

Среди самых дорогих боеприпасов, указанных в документах, были неуправляемые 122-мм ракеты к РСЗО "Град". В одной из партий, поставленных 18 июля польской компанией Alfa украинскому государственному импортеру оружия "Прогресс", указана фактурная цена, эквивалентная $5434 за каждый снаряд, изготовленный болгарской оружейной фирмой VMZ. В то же время эти же боеприпасы иранского производства стоят $1860 за один снаряд.

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В заключение обозреватели сообщили, что редакция Defense One обратилась за комментариями в посольство Швейцарии в США и к официальным представителям компаний SwissP, UMO и Alfa, однако к моменту публикации ни один из них не ответил на запрос.

Напомним, в ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября заявил, что если Киев не будет получать от партнеров военную помощь, то проиграет войну.