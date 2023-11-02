Приказ о ядерном ударе: как субмарины ВМС США используют буй Buoy Fly (фото)

Устройство AN/BRR-6/6B обеспечивает связь непосредственно с президентом США и развертывается в то время, когда стратегическая подлодка находится на большой глубине.

ВМС США опубликовали фотографии на которых хорошо виден привязной буй связи, установленный на подводных лодках с баллистическими ракетами класса Ohio. Это важнейший элемент оборудования, разработанный специально для того, чтобы эти лодки могли получать приказы о нанесении ядерного удара. Об этом ноября сообщили обозреватели The War Zone.

На кадрах — заключительная сертификация в серии послеремонтных испытаний систем буев связи AN/BRR-6/6B — Buoy Fly. Какое именно техническое обслуживание было проведено на буе в прошлом месяце, пока неясно. По крайней мере, по состоянию на 2017 год ВМС модернизировали эти системы на всех субмаринах класса Ohio для повышения их надежности и эффективности.

Эсперты пояснили, что система AN/BRR-6/6B устанавливается на подлодки с баллистическими ракетами и представляет собой буксируемый буй для обеспечения связи в момент когда субмарина находится на большой глубине.

Buoy Fly выгружают из отсека подводной лодки USS Tennessee

"Каждая лодка имеет два буксируемых буя связи, единственной функцией которых является поддержка стратегических требований ядерного командования, управления и связи ВМС, подключение президента США к приемнику связи баллистических ракетных подводных лодок (SSBN) для выполнения задачи стратегического сдерживания", — цитируют обозреватели документ морских сил.

Между тем данные о спецификации Buoy Fly ограничены, также неизвестно существуют ли у подлодок Ohio другие буйковый системы связи. Известно лишь, что при развертывании буй поднимается на значительно меньшую глубину и тянется под водой за подводной лодкой, находящейся на большой глубине.

Также Buoy Fly может принимать сигналы в низкочастотном (LF), среднечастотном (MF) и высокочастотном (HF) диапазонах.

Транспортировка Buoy Fly

"Это указывает на то, что система должна быть прикреплена к тросу значительной длины, поскольку типичные ОНЧ-передачи при оптимальных условиях не могут проникать на глубину более 100 футов (30м) под водой", — отметили эксперты.

По их словам, AN/BRR-6/6B является пассивной системой, работающей только на прием. Это означает, что она не может быть использована для передачи сообщений с подводной лодки, но имеет другие важные преимущества.

В свою очередь представители ВМС сообщили, что буйковая система обеспечивает значительную оперативную гибкость, предоставляя возможность пассивного приема сообщений при нахождении на глубине с минимальным влиянием на маневренность и обнаружение лодки.

Ранее сообщалось, что 6 сентября в КНДР спустили на воду подводную лодку "Герой Ким Гун Ок" с тактическим ядерным оружием. Субмарина должна войти в состав подводного дивизиона при Восточноморском флоте ВМС КНДР.