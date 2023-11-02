Приказ о ядерном ударе: как субмарины ВМС США используют буй Buoy Fly (фото)
Устройство AN/BRR-6/6B обеспечивает связь непосредственно с президентом США и развертывается в то время, когда стратегическая подлодка находится на большой глубине.
ВМС США опубликовали фотографии на которых хорошо виден привязной буй связи, установленный на подводных лодках с баллистическими ракетами класса Ohio. Это важнейший элемент оборудования, разработанный специально для того, чтобы эти лодки могли получать приказы о нанесении ядерного удара. Об этом ноября сообщили обозреватели The War Zone.
На кадрах — заключительная сертификация в серии послеремонтных испытаний систем буев связи AN/BRR-6/6B — Buoy Fly. Какое именно техническое обслуживание было проведено на буе в прошлом месяце, пока неясно. По крайней мере, по состоянию на 2017 год ВМС модернизировали эти системы на всех субмаринах класса Ohio для повышения их надежности и эффективности.
Эсперты пояснили, что система AN/BRR-6/6B устанавливается на подлодки с баллистическими ракетами и представляет собой буксируемый буй для обеспечения связи в момент когда субмарина находится на большой глубине.
"Каждая лодка имеет два буксируемых буя связи, единственной функцией которых является поддержка стратегических требований ядерного командования, управления и связи ВМС, подключение президента США к приемнику связи баллистических ракетных подводных лодок (SSBN) для выполнения задачи стратегического сдерживания", — цитируют обозреватели документ морских сил.
Между тем данные о спецификации Buoy Fly ограничены, также неизвестно существуют ли у подлодок Ohio другие буйковый системы связи. Известно лишь, что при развертывании буй поднимается на значительно меньшую глубину и тянется под водой за подводной лодкой, находящейся на большой глубине.
Также Buoy Fly может принимать сигналы в низкочастотном (LF), среднечастотном (MF) и высокочастотном (HF) диапазонах.
"Это указывает на то, что система должна быть прикреплена к тросу значительной длины, поскольку типичные ОНЧ-передачи при оптимальных условиях не могут проникать на глубину более 100 футов (30м) под водой", — отметили эксперты.
По их словам, AN/BRR-6/6B является пассивной системой, работающей только на прием. Это означает, что она не может быть использована для передачи сообщений с подводной лодки, но имеет другие важные преимущества.
В свою очередь представители ВМС сообщили, что буйковая система обеспечивает значительную оперативную гибкость, предоставляя возможность пассивного приема сообщений при нахождении на глубине с минимальным влиянием на маневренность и обнаружение лодки.
Ранее сообщалось, что 6 сентября в КНДР спустили на воду подводную лодку "Герой Ким Гун Ок" с тактическим ядерным оружием. Субмарина должна войти в состав подводного дивизиона при Восточноморском флоте ВМС КНДР.