Контракт с США: Швейцария усиливает ПВО за счет новых ракет PAC-3 MSE для систем Patriot

Кроме ракет PAC-3 швейцарские средства противовоздушной обороны будут усилены тактическими ракетами PAC-2 GEM-T с улучшенными системами наведения. Условия контракта будут выполнены до 2029 года.

Правительства США и Швейцарии подписали контракт на поставку управляемых ракет PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) для комплекса Patriot и сопутствующего вспомогательного оборудования компании Lockheed Martin. Таким образом Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, выходит на мировую арену как 15-я страна, получившая на вооружение PAC-3. Об этом 1 ноября сообщили в Breaking Defence.

Параллельно с этими ракетами Швейцария укрепляет свою ПВО тактическими ракетами с улучшенными системами наведения PAC-2 GEM-T.

"Закупка второго типа управляемой ракеты PAC-3 для системы Patriot расширяет возможности наземной ПВО большой дальности и увеличивает стойкость швейцарской армии", — заявили в швейцарском департаменте обороны.

Важно Перехватчик следующего поколения от Lockheed Martin прошел тест на жизнеспособность

Стоимость контракта составляет 330 млн долларов США, однако о количестве ракет в заявлении не уточнялось. Согласно документу, партия новейших ракет будет поставлена на вооружение к 2029 году.

По этому случаю эксперты отметили, что рамках программы Air2030, реализуемой ВВС Швейцарии, внедрение PAC-3 MSE должно существенно усилить швейцарскую наземную систему ПВО Patriot.

Ракета PAC-3 MSE описывается компанией Lockheed Martin как высокоскоростной перехватчик, способный поражать самолеты, тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и остальные "современные угрозы". Для увеличения высоты и дальности полета ракета оснащена двухимпульсным твердотопливным ракетным двигателем.

Кроме того, боеприпас использует технологию "hit-to-kill", перехватывая угрозы за счет кинетической энергии, основанной на "контакте корпуса с корпусом". При обнаружении угрозы ракета запускается из пусковой установки и наводится на цель с помощью бортовой РЛС и системы наведения. При приближении к цели активируется боеголовка ракеты с кинетической энергией, и она маневрирует, чтобы перехватить угрозу.

Ранее сообщалось, что в связи с обострением на Ближнем Востоке военное руководство США заявило об ограниченности средств наземной ПВО и ПРО в случае расширения конфликта. Американцы планируют разместить дополнительно два батальона систем Patriot в ближневосточном регионе, но такого количества недостаточно.