Прогресс в Газе: почему ХАМАС избегает решающей битвы с израильской армией, — ВВС

По данным Британского агентства крупный бой между палестинскими боевиками и солдатами ЦАХАЛ завязался на северо-западе Сектора Газа. В то же время боевики ХАМАС, вероятно, отдают предпочтение атакам из засад.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), начавшая сухопутную операцию в Секторе Газа, постепенно добивается прогресса. Вместе с тем боевики террористической группировки ХАМАС скорее всего не будут стремиться вступить в масштабное сражение с ЦАХАЛ, отдав предпочтение атакам из засад. Об этом 2 ноября сообщил международный редактор BBC News Джереми Боуэн.

Обозреватель отмечает, что судя по данным израильской стороны бойцы ЦАХАЛ продвинулись намного ближе к Газе, потеряв при этом на разных позициях 17 солдат. Несмотря на продвижение, это все же небольшая территория в Секторе Газа.

"В мирное время добраться с самого севера Сектора Газа до центра города Газа можно примерно за 15 минут. Однако израильской армии потребовалось несколько дней, чтобы добраться до ворот города, а это говорит о том, что они продвигаются медленно", — отмечает Боуэн.

При этом журналист обращает внимание, что израильско-палестинский конфликт резко отличается от войны в Украине, где две крупные армии наносят друг другу массированные удары. Противостояние в Газе можно назвать асимметричной войной, где сильная сторона воюет против слабой.

"По этой причине ХАМАС не будет стремиться к генеральному сражению с израильтянами. Вместо этого они будут донимать израильских солдат атаками из засады", — подытожил обозреватель.

Где идут бои

В свою очередь корреспондент ВВС в Секторе Газа Рушди Абуалуф сообщил о местах, где ведутся боевые действия в регионе. По его словам, сегодня идут бои в пяти местах на севере и вокруг Газы. Самый крупный бой идет на северо-западе сектора, где осталось "очень мало" людей, уточнил он.

При этом палестинцы заявляют, что используют против израильских солдат противотанковые ракеты и ведут ожесточенные перестрелки.

Между тем Армия обороны Израиля сообщает, что с начала операции "Железные мечи" были поражены уже более 12 000 вражеских целей в секторе Газа. Это только удары по боевикам ХАМАС, без учета ударов Ливане и Сирии.

Ранее сообщалось, что по мнению немецкого обозревателя издания BILD Юлиана Репке, Иран готов в военному конфликту с Израилем. Об этом свидетельствует официальное заявление иранских прокси — йеменских хуситов, которые фактически объявили войну Израилю.