"Политически-пропагандистская ловушка": в 3-й ОШБр ответили на попытки РФ оккупировать Авдеевку

По мнению заместителя командира бригады, Кремль вынужден действовать в соответствии с пропагандистскими месседжами, которые распространяет среди собственного населения. Поэтому ВС РФ положат еще не один десяток россиян, чтобы захватить Авдеевку.

Российская власть попала в ловушку, которую сама же для себя создала, напав на Украину. Война освещается пропагандистскими СМИ, Кремль "раздает обещания", а все сказанное нужно чем-то подкрепить. Именно поэтому ВС РФ бросают ресурсы на оккупацию Авдеевки, а раньше — на Киев или Бахмут. Действия россиян объяснил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, опубликовав их в Telegram-канале.

Командование ВС РФ и дальше будет атаковать Авдеевку и другие украинские города, пояснил боец ВСУ. При этом готово тратить ресурсы, не жалея ничего: "ни снарядов и техники, ни жизней десятков тысяч своих солдат".

Жорин перечислил провалы ВС РФ с первых дней вторжения в Украину и то, как их освещала российская пропаганда.

Когда россияне сбежали из Киева — это объяснили "тактической перегруппировкой". Однако после этого появились другие проблемы — остановка продвижения на Запорожском направлении, а затем — отступление на Харьковщине и Херсонщине.

На этом этапе, по мнению заместителя командира, появились проблемы: российские власти должны были каждый раз что-то придумывать, а придумывать становится все сложнее, даже учитывая "промытые мозги" россиян.

Аналогичная ситуация с Донецкой и Луганской областями, подчеркнул Жорин. Кремль обещает, что вот-вот будут успехи, а успехов нет.

"Им трудно объяснить, почему не получается не только что-то взять, но и приходится постоянно отступать. Это политически-пропагандистская ловушка, которую они сами себе поставили. Поэтому постоянно вынуждены показывать хотя бы какой-то результат", — сказал боец.

Оценка ситуации под Авдеевкой заместителем командира Жориным Фото: Скриншот

Бои под Авдеевкой — детали

Штурмы Авдеевки начались 10 октября 2023 года, свидетельствуют выводы военных аналитиков. С тех пор состоялось минимум две массированных атаки ВС РФ, под которыми враг потерял около 200 ед. техники и около трех бригад живой силы.

Эксперт объяснил, какое значение имеет населенный пункт, который пытаются захватить россияне. Указал, что в таком случае врагу будет легче захватить остальную Донецкую область — выйти на административные границы региона.

Отметим, ранее Жорин высказался о возможности мобилизации народных депутатов в ряды ВСУ. По его мнению, некоторые из них гораздо больше пользы принесли бы на фронте, чем в сессионном зале. Особенно учитывая то, что часть из парламентариев регулярно ходит в спортзал и даже надевал военную форму.

В сентябре заместитель командира 3 ОШБр ВСУ прогнозировал освобождение Клищеевки и Андреевки. Также отметил, что, возможно, Силы обороны смогут окружить Бахмут.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября сообщил об очередной массированной атаке россиян под Угледаром. Между тем российские военные уверены, что ВСУ тайно получили пять истребителей F-16, которые пересекли границу в разобранном состоянии.